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В Госдуме заявили о необходимости установки в домах датчиков газа 

26 октября 2021 23:56
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После чрезвычайного происшествия в Набережных Челнах.

Замглавы комитета ГД по ЖКХ Александр Аксененко (СР – ЗП) заявил о необходимости введения обязательной установки датчиков по контролю газа за счет фонда капремонта после чрезвычайного происшествия в Набережных Челнах, передает РИА Новости.

В понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. Девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице.

"Наша фракция давно говорит об этом. Нужно ввести обязательную установку датчиков утечки газа. Их установку нужно предусмотреть за счет фонда капитального ремонта. Но это не должно ложиться на плечи незащищенных слоев населения. Датчики необходимы, поскольку часто такие утечки следствие человеческого фактора", - заявил Аксененко РИА Новости.

Фракция "Справедливая Россия" в январе 2019 года внесла в Госдуму законопроект об установке автоматизированных датчиков контроля обеспечения газовой безопасности за счет средств капремонта. Подобная система будет оповещать о высокой концентрации газа диспетчерскую службу и перекрывать подачу в дом. Поправку внесли депутаты Сергей Миронов, Галина Хованская, Олег Нилов, Михаил Емельянов, Ирина Гусева.

 

Фото:   РИА Новости / СК РФ

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