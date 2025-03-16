В Госдуме предложили ввести водительские права для электросамокатов

112

Следственный комитет внес в Госдуму предложение по включению средств индивидуальной мобильности (СИМ) в список средств, которыми можно управлять только с водительскими правами, сообщает iphones.ru со ссылкой на "Комсомольскую правду".

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, в последнее время СИМ становятся всё популярнее. Вместе с этим растет и число ДТП: за 9 месяцев 2024 года было зафиксировано 3897 случаев. Это на 47,2% больше, чем в 2023 году.

В СК предлагают применять к пользователям электросамокатов и других подобных средств термин «водитель». Плюс для них должна быть выделена категория прав «М1». Она должна будет включать СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт.

Также хотят классифицировать СИМ с мощность от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт. Их предлагается включить в категории «М» (мопеды») и «А» (мотоциклы») соответственно. А права выдавать людям старше 16 лет.

Фото: freepik.com