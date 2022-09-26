В Госдуме не одобрили идею закрытия границ для людей призывного возраста

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Идею закрытия границ для граждан России призывного возраста депутат Госдумы РФ Евгений Попов назвал излишней и вредной, о чем он 26 сентября заявил РИА Новости.

По его словам, частичная мобилизация населения во многих регионах России на данный момент завершена, а о новой волне не было заявлено, поэтому не нужно повышать тревожность в российском обществе предложениями о закрытии границ.

«Мы очень надеемся, что в ближайшее время будут устранены те недочеты и неправомерные действия, которые позволяют себе военкомы на местах», — добавил Попов.

Ранее сенатор Сергей Цеков предложил запретить выезд за границу всем гражданам России призывного возраста, а также повысить штраф за уклонение получения повестки в армию, пишет Красная Весна