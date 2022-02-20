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В Госдуме на ближайшем заседании рассмотрят ситуацию вокруг Донбасса

20 февраля 2022 13:25
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В Госдуме на ближайшем заседании рассмотрят вопросы, связанные с ситуацией вокруг Донбасса

Депутаты на ближайшем заседании рассмотрят вопросы, связанные с ситуацией вокруг Донбасса. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Заседание намечено на вторник, 22 февраля.

Как отметил спикер, "в Мюнхене в субботу прошла конференция по безопасности, и никто из европейских политиков не озаботился судьбой мирных граждан Донбасса, которые вынуждены покидать родные дома". По его словам, вместо этого политики западных государств пытаются оправдать поведение Киева, грозя Москве санкциями невиданных ранее масштабов.

Спикер Госдумы отметил, что санкции "никого не пугают – в таких условиях мы живем уже 8 лет". Он признал, что "да, это создаст проблемы, и лучше развивать отношения, чем конфликтовать, но ввести ограничения было не выбором России". Причина такого поведения Запада, по убеждению Володина, в желании остановить развитие нашей страны, сообщает Радио Маяк.

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