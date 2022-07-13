В ГД внесли проект о защите прав наследников заемщика от взыскания долга при страховке

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Группа депутатов из фракции "Единая Россия" во главе с Натальей Костенко внесла в Госдуму законопроект, направленный на пресечение случаев необоснованного взыскания с наследников заемщика задолженности по потребительскому кредиту (займу), которая может быть полностью или частично погашена за счет страхового возмещения, сообщает РИА Новости.

"Принятие законопроекта позволит усовершенствовать систему погашения кредитной задолженности за счет страхового возмещения, а также обеспечить заемщиков или их правопреемников дополнительными механизмами защиты их прав от необоснованного взыскания с них кредитной задолженности в размере равной сумме страхового возмещения, подлежащей оплате в счет погашения кредитной задолженности", - поясняют разработчики.

Они обращают внимание, что сейчас при оформлении кредита с заемщиком заключается договор страхования его жизни и здоровья, причем зачастую банк, представитель которого оформлял договор страхования одновременно с кредитным договором, указан в качестве выгодоприобретателя. И при наступлении страхового случая, например при инвалидности или смерти заемщика, страховое возмещение получает в этом случае банк. При этом наследники могут не обладать информацией о заключенных заемщиком договорах кредита и страхования.

"И, зачастую банки, обладая информацией (как агенты страховых компаний) о застрахованном риске невозврата кредита в случае смерти заемщика, в последующем осуществляют взыскание кредитной задолженности в досудебном (судебном) порядке с наследников заемщика. … В такой ситуации наследники, не осведомленные о возможности погашения кредитной задолженности за счет страхового возмещения, вынуждены оплачивать кредит умершего заемщика за счет собственных средств", - указывается в пояснительной записке.

В ней же отмечается, что на недопустимость подобной недобросовестной практики со стороны банков ранее указал Верховный суд РФ, пояснивший, что в случае смерти заемщика, заключившего договор страхования при получении кредита, банк в первую очередь должен обратиться за выплатой в страховую компанию.

Законопроект в случае наступления события, имеющего признаки страхового случая, обязывает банк или действующее в его интересах третье лицо, являющихся выгодоприобретателями по договору страхования жизни и здоровья заемщика или заложенного имущества от рисков утраты или повреждения, либо страхования иного страхового интереса, предъявить страховщику требование о выплате страхового возмещения в счет оплаты потребительского кредита (займа), включающее расчет задолженности заемщика и документы, подтверждающие наступление страхового случая.

Фото: РИА Новости / Мария Девахина