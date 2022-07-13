Я нашел ошибку
Главные новости:
Помимо финансовой поддержки на реализацию инновационных проектов, некоторые разработчики Самарской области смогут принять участие в программе «Акселерация-Искусственный интеллект».
Инновационные проекты из Самарской области получат более 40 миллионов рублей на развитие
В этом году «iВолга» пройдет в гибридном формате. Принять участие в конкурсе проектов могут резиденты форума в возрасте от 16 до 35 лет.
«iВолга»: продолжается прием заявок на участие в конкурсе проектов
Такие операции проводятся всего в 8 медицинских учреждениях России, включая теперь и детскую больницу в Самаре.
Самарские врачи впервые провели сложную операцию маленькому пациенту с редкой генетической болезнью костной системы
«Большая Вода» придёт в июле и соберет любителей водного спорта на пляже «Волжского замка».
Впервые в Тольятти пройдет фестиваль водных видов спорта GlobalSupMania «Большая Вода»
Соответствующее постановление подписал Губернатор Дмитрий Азаров. Министром назначен Артур Абдрашитов.
В Самарской области создано министерство туризма
Похищенные доллары были обнаружены и изъяты по месту жительства стюардессы.
Полицейские задержали стюардессу, обокравшую пассажира в Шереметьево​​​​​​​
Направленный на пресечение случаев необоснованного взыскания с наследников заемщика задолженности по потребительскому кредиту (займу), которая может быть полностью или частично погашена за счет страхового возмещения.
В ГД внесли проект о защите прав наследников заемщика от взыскания долга при страховке
Поддержать бойцов народной милиции ЛНР, вооружённых сил ДНР и мирных жителей может каждый россиянин.
Стартовала работа благотворительного фонда «Народный фронт. Всё для Победы»
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.85
-2.45
EUR 58.76
-3.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Впервые в Тольятти пройдет фестиваль водных видов спорта GlobalSupMania «Большая Вода»
В Самарской областной детской библиотеке пройдет встреча «Символика Самары в фольклорных мотивах»
Каждую субботу в Самаре в сквере Аксаковых будет проходить бесплатная костюмированная экскурсия
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В ГД внесли проект о защите прав наследников заемщика от взыскания долга при страховке

13 июля 2022 15:57
106
Направленный на пресечение случаев необоснованного взыскания с наследников заемщика задолженности по потребительскому кредиту (займу), которая может быть полностью или частично погашена за счет страхового возмещения.

Группа депутатов из фракции "Единая Россия" во главе с Натальей Костенко внесла в Госдуму законопроект, направленный на пресечение случаев необоснованного взыскания с наследников заемщика задолженности по потребительскому кредиту (займу), которая может быть полностью или частично погашена за счет страхового возмещения, сообщает РИА Новости.

"Принятие законопроекта позволит усовершенствовать систему погашения кредитной задолженности за счет страхового возмещения, а также обеспечить заемщиков или их правопреемников дополнительными механизмами защиты их прав от необоснованного взыскания с них кредитной задолженности в размере равной сумме страхового возмещения, подлежащей оплате в счет погашения кредитной задолженности", - поясняют разработчики.

Они обращают внимание, что сейчас при оформлении кредита с заемщиком заключается договор страхования его жизни и здоровья, причем зачастую банк, представитель которого оформлял договор страхования одновременно с кредитным договором, указан в качестве выгодоприобретателя. И при наступлении страхового случая, например при инвалидности или смерти заемщика, страховое возмещение получает в этом случае банк. При этом наследники могут не обладать информацией о заключенных заемщиком договорах кредита и страхования.

"И, зачастую банки, обладая информацией (как агенты страховых компаний) о застрахованном риске невозврата кредита в случае смерти заемщика, в последующем осуществляют взыскание кредитной задолженности в досудебном (судебном) порядке с наследников заемщика. … В такой ситуации наследники, не осведомленные о возможности погашения кредитной задолженности за счет страхового возмещения, вынуждены оплачивать кредит умершего заемщика за счет собственных средств", - указывается в пояснительной записке.

В ней же отмечается, что на недопустимость подобной недобросовестной практики со стороны банков ранее указал Верховный суд РФ, пояснивший, что в случае смерти заемщика, заключившего договор страхования при получении кредита, банк в первую очередь должен обратиться за выплатой в страховую компанию.

Законопроект в случае наступления события, имеющего признаки страхового случая, обязывает банк или действующее в его интересах третье лицо, являющихся выгодоприобретателями по договору страхования жизни и здоровья заемщика или заложенного имущества от рисков утраты или повреждения, либо страхования иного страхового интереса, предъявить страховщику требование о выплате страхового возмещения в счет оплаты потребительского кредита (займа), включающее расчет задолженности заемщика и документы, подтверждающие наступление страхового случая.

 

Фото:    РИА Новости / Мария Девахина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Соответствующее постановление подписал Губернатор Дмитрий Азаров. Министром назначен Артур Абдрашитов.
13 июля 2022  16:44
В Самарской области создано министерство туризма
79
Подводя итоги, Полпред рекомендовал главам регионов ПФО усилить работу по развитию электронного взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.
12 июля 2022  21:35
Дмитрий Азаров принял участие в совещании по созданию национальной системы пространственных данных и реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями»
1145
жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
12 июля 2022  09:36
Жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
431
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
12 июля 2022  09:30
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
416
Губернатор поручил обеспечить участников дорожного движения питьевой водой.
11 июля 2022  16:22
Дмитрий Азаров поручил принять меры по обеспечению безопасности автомобилистов из-за ремонта федеральной трассы
1318
Весь список