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В Еврокомиссии ответили на призывы прекратить выдачу краткосрочных виз россиянам

10 августа 2022 13:25
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В Еврокомиссии ответили на призывы прекратить выдачу краткосрочных виз россиянам

Визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям. Об этом заявила во вторник официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о призывах отдельных стран ЕС прекратить выдавать краткосрочные визы гражданам России.

"Визовый кодекс ЕС, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз. Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов. Однако страны - члены ЕС могут самостоятельно изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации", - сказала она. По ее словам, ЕК "находится в контакте со странами ЕС, в том числе с теми, которые намерены ограничить выдачу виз, но не комментирует эти контакты".

Другая представитель ЕК Ариана Подеста, в свою очередь, отметила, что Еврокомиссия готова рассматривать вопрос введения новых санкций в отношении России, но не комментирует любые возможные ограничения по выдаче краткосрочных виз россиянам. "Мы уже приняли семь блоков санкций против России, и мы готовы рассматривать новые санкции. Однако вопрос виз - это компетенция стран ЕС, и мы не комментируем отдельные предложения и будущие санкции, пока они не приняты", - сказала она.

4 августа министр иностранных дел республики Финляндии Пекка Хаависто заявил в интервью телекомпании Yle, что поднимет вопрос о совместимости выдачи туристических шенгенских виз россиянам с санкционным режимом ЕС на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в конце августа.

Ранее ведущие парламентские партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз гражданам России из-за конфликта на Украине. Однако министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что республика не намерена принимать такие меры, поскольку данный вопрос должен решаться на уровне Евросоюза. В Еврокомиссии подтвердили, что правила ЕС не позволяют полностью запретить выдачу виз россиянам, для этого необходим пересмотр базовых норм ЕС, пишет ТАСС. 

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