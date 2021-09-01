В этом году субъекты РФ получат более 1600 новых машин скорой помощи и четырех тысяч школьных автобусов

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При составлении карты потребностей регионов в «скорых» и школьных автобусах депутаты от «Единой России» ориентировалась на запросы от школ, родителей, работников станций скорой помощи. Школы и больницы должны получить новые машины в максимально короткие сроки, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании, которое прошло в штабе общественной поддержки партии.

Он напомнил, что инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и «скорых» в регионы вошли в Послание Президента по предложению депутатов «Единой России».

«Глава государства отметил, что учебные заведения страны получат не менее 16 тысяч школьных автобусов. Тема нашла отражение в народной программе «Единой России» – в разделе «Современное образование и передовая наука». Государство в ближайшие три года дополнительно направит еще пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города», - рассказал секретарь Генсовета.

По словам заместителя председателя Правительства Юрия Борисова, в реализации проекта по обеспечению необходимым транспортом будут задействованы три завода. «В этом году будет поставлено 1600 автомобилей скорой помощи - комфортабельных, современных, с высокотехнологическим медицинским оборудованием, которое помимо оперативной помощи еще позволяет проводить вакцинацию населения. И 4100 школьных автобусов различных марок. Участвовать в реализации этого проекта будут ГАЗ, ВАЗ и ПАЗ», – сообщил зампред Правительства.

В свою очередь, Уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что первыми школьные автобусы получат семь регионов России: республики Татарстан и Башкортостан, Удмуртская Республика, Омская, Ростовская и Нижегородская области, Пермский край. В них будет направлено более 3000 новых автомобилей.

«Представители партии на местах будут оперативно давать обратную связь о том, как идет реализация и в упомянутых Поставка новых школьных автобусов расширит географию поездок учащихся, в том числе, на различные экскурсии, отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

«В связи с доступностью объектов могут быть реализованы новые инициативы. С 1 сентября будет работать «Пушкинская карта», по которой школьник будет посещать музеи, экскурсии по России. Школьные автобусы позволят расширить использование этих карт, что будет способствовать знанию истории и культуры», - сказала она, отметив, что приоритетными при поставке будут те населенные пункты, где есть нехватка автобусов или нет своих школ.

Инициативу поддержала председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина и предложила заложить финансирование на перевозку детей на внешкольные занятия в региональных бюджетах. В ответ Андрей Турчак заявил, что этот вопрос будет поднят депутатами «Единой России» на региональном уровне при обсуждении проектов бюджета. «Секретари региональных отделений, руководители фракций в региональных парламентах - сейчас как раз время обсуждения и прохождения бюджета на 2022 год, плановый период 23-24 годов. Обязательно в бюджетных проектировках нужно учесть затраты на организацию внеклассной активности», – сказал он.

Одна из задач депутатов «Единой России» – справедливое распределение и новых «скорых» в регионах. В первую очередь, нужно учитывать потребности сельских территорий, где машин нет или они изношены, отметил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Также нужно привлекать к работе в новых «скорых» высококвалифицированных специалистов.

«На данный момент уже 900 новых «скорых» доставлены в регионы и приняты в эксплуатацию. Важно понимать, что парк скорой помощи должен обновляться постоянно - это не какая-то одноразовая акция. То, что реализуется сейчас – беспрецедентно. Я уверен, что партия может обеспечить правильный контроль и реализацию этих направлений», - добавил он.

Завершая совещание, Юрий Борисов подчеркнул, что инициатива «Единой России» по обновлению «скорых» и школьного автопарка поддержит отечественный автопром.

«Такой заказ позволяет планировать всю экономику и техническую политику на предприятиях автопрома на долгосрочный период. Это дает возможность планомерно проводить их техническое «перевооружение», сохранять рабочие места, постоянно двигаться по обновлению линейки. Но самое главное – это дает уверенность в завтрашнем дне, поэтому заводчане очень ответственно относятся к этому заказу. Больше таких инициатив дадут гарантированные заказы российской промышленности», – подчеркнул он.

«Обновление автопарка сферы образования и медицины региона ведется на системной основе. Благодаря усилиям Дмитрия Азарова удается отстаивать интересы Самарской области на федеральном уровне, что дает ощутимый результат. Например, в 2020 году за счет средств федерального бюджета было приобретено 55 автобусов, которые отвечают всем требованиям безопасности при перевозке детей, а автопарк службы скорой медицинской помощи Самарской области пополнился на 52 машины, из них 24 реанимобиля и 28 машин класса В. «За 3 года мы практически полностью обновили парк скорой медицинской помощи, в том числе реанимационных машин»,- отметил руководитель фракции Единая Россия в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

Инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и «скорых» в регионы вошли в Послание Президента по предложению депутатов «Единой России». Ранее они обратились к главе государства с просьбой организовать программу масштабного обновления парка «скорых». В Послании Владимир Путин подчеркнул, что государство в ближайшие три года дополнительно направит еще пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города. Более 1600 из них поступят уже в этом году. Инициатива по обновлению парка машин скорой помощи включена в народную программу «Единой России». В Послании глава государства также отметил, что учебные заведения страны получат не менее 16 тысяч школьных автобусов. Тема нашла отражение в народной программе партии – в разделе «Современное образование и передовая наука».