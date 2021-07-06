В «Единой России» рассказали о том, как воспользоваться новыми мерами поддержки семей с детьми

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По инициативе депутатов фракции «Единой России» в Госдуме перечень льгот постоянно расширяется.

Меньше чем за неделю на новые выплаты беременным и одиноким родителям, которые ввели с 1 июля, поступило более 700 тысяч заявлений. Всего в этом году поддержкой от государства смогут воспользоваться порядка 410 тысяч женщин на ранних сроках беременности и более миллиона родителей детей в возрасте от 8 до 17 лет. Законодательно их обеспечила «Единая Россия». О порядке получения этих и других пособий рассказали на вебинаре «Семейный онлайн-прием», который прошел на площадке партии.

В случаях, когда семья с детьми подпадает сразу под несколько критериев для выплат, ей положено более одного пособия, пояснила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Например, одинокая мама воспитывает ребенка 6,5 лет, и ее семья — малообеспеченная. В такой ситуации сначала нужно обратиться за единовременной выплатой детям школьного возраста и будущим первоклассникам в размере 10 тысяч рублей, затем получить ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет, а впоследствии – за выплатой на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.

«Таким образом, нуждающаяся малообеспеченная семья получит долгую системную постоянную поддержку», — подчеркнула Ольга Баталина.

Она добавила, что право на выплаты имеют люди как с постоянной, так и с временной регистрацией.

О том, что вопросы поддержки материнства и детства входят в число наиболее волнующих жителей нашей страны, говорит статистика. По данным уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, количество обращений граждан к детскому омбудсмену за последний год выросло почти на 40%.

Одним из наиболее распространенных, по словам Анны Кузнецовой, остается вопрос регистрации детей сирот – из-за ее отсутствия они часто не могут устроиться на работу.

«Хотелось бы запросить те региональные практики, которые успешно позволяют решить этот вопрос. Ответа для взрослых сирот сейчас законодательно нет. Он должен быть», - отметила она.

Также речь шла и о поддержке многодетных семей. Как отметила председатель движения «Совет Матерей» Татьяна Буцкая, сегодня каждый регион устанавливает собственные правила поддержки многодетных семей. В Крыму поддержка оказывается до 18-летия ребенка или до 23 лет при условии его обучения в вузе на бюджетной основе. «Совет Матерей», по ее словам, обратится к законодателям региона для изменения этого правила.

Татьяна Буцкая напомнила, что сегодня в РФ нет единого понятия «многодетная семья». «Мы сейчас делаем все для того, чтобы закон о многодетных был принят», - резюмировала она.

В Самарской области родители, которые в одиночку воспитывают ребенка, и беременные женщины будут получать субсидии. Всего в бюджете на эти цели предусмотрено 46 миллиардов рублей.

Региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Марина Сидухина («Единая Россия») разъяснила порядок получения выплат: «В качестве поддержки семей, не получающих алименты, но имеющих на них право по решению суда, и семей, где мама или папа воспитывают детей в одиночку, на территории нашего региона размер субсидии составит 5 500 рублей в месяц на каждого ребенка. В Самарской области получателями новых выплат станут не менее 27 000 детей из неполных семей. На получение данных мер соцподдержки могут рассчитывать семьи, в которых среднедушевой доход менее прожиточного минимума».

Проще всего и удобнее подать заявление дистанционно, разместив заявление на портале "Госуслуги", отмечает региональный координатор партийного проекта «Единой России».

Размер выплаты беременным женщинам составит 50% от регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина, в Самарской области эта сумма - 6 063 рублей. Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, будет выплачиваться до рождения ребёнка. По предварительным данным, в России такую меру поддержки смогут получать порядка 700 тысяч женщин, в Самарской области – около 22 тысяч.

Напомним, в ходе ежегодного Послания Президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила «Единая Россия». В их числе — выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оплата больничного в размере 100% от зарплаты родителям дошкольников. Кроме того, глава государства поручил установить пособия неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Необходимые законодательные изменения сразу после Послания подготовила фракция «Единой России». 19 мая закон был принят в третьем чтении. 26 мая его подписал глава государства.