В Думу внесли проект о продаже алкоголя в duty free для внутренних рейсов

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому станет возможной розничная продажа алкоголя в магазинах беспошлинной торговли (duty free, МБТ) в залах ожидания вылетов внутренних рейсов международных аэропортов России, следует из базы законопроектов нижней палаты парламента, сообщает РБК.



Иностранная алкогольная продукция в таких магазинах будет помечена специальными федеральными марками, которые подтверждают легальность их оборота в стране.



Меру предлагается ввести до 30 июня 2026 года. Изменения внесут в закон № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».



В пояснительной записке к документу говорится, что аэропорты и магазины duty free понесли серьезные убытки в пандемию коронавируса, ситуация в дальнейшем усложнилась из-за геополитической обстановки. Инициатива представляет собой меру поддержки для операторов аэропортов и магазинов duty free.



В записке прогнозируется дополнительная выручка в размере почти 9 млрд руб. из расчета пассажиропотока уровеня 2022 года — 77,7 млн человек.

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