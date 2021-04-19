В бундестаге заявили, что перспектив того, что Украина в ближайшие 15–20 лет вступит в НАТО, нет

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Перспектив того, что Украина в ближайшие 15–20 лет вступит в НАТО, нет. Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил «Известиям» член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт, комментируя заявление украинского посла Андрея Мельника об исторической ответственности ФРГ за вступление Украины в НАТО.

«Это очередной украинский маразм, они уже просто не знают, каким образом себя втиснуть в это европейское пространство, в котором их никто не хочет видеть. Украина как таковая нужна была всегда, это разменная монета в глобальной политической игре. Она никогда никому не была важна из западных партнеров», — отметил политик.

Гердт напомнил о том, что после майдана уровень жизни на Украине упал, а демократические процессы переросли в националистические, и при этом были «съедены миллиарды» европейских денег. Он подчеркнул, что Украина нужна для того, чтобы «напрячь» отношения с Россией, добавив, что Киев своими действиями ввергает народ в экономическую, политическую и даже военную катастрофу.

«Нет никаких перспектив [вступления Украины в альянс], потому что, я думаю, в течение следующих 15–20 лет НАТО будет совершенно другим. Мы должны наконец-то понять, что без союза с Россией безопасность на нашем континенте создать невозможно. А против России тем более невозможно», — указал Гердт.

Фото: РИА Новости