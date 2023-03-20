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В аэропорту Внуково приземлился борт с делегацией из Китая

20 марта 2023 14:02
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В аэропорту Внуково приземлился борт с делегацией из Китая

Передовой борт с делегацией из Китая приземлился в Москве, в скором времени, как ожидается, прибудет и лидер КНР Си Цзиньпин, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее телеграм-каналоы сообщилт, что самолет Си приземлился в столичном аэропорту Внуково. Однако, по информации РИА Новости, первым в Москву прилетел самолет с делегацией китайского лидера.

Он посетит Россию с двухдневным визитом. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, встреча Си и Владимира Путина начнется в три часа дня по московскому времени в Большом Кремлевском дворце.

В Пекине ожидают, что визит укрепит взаимное доверие между двумя странами. По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, это придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.

Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая. Уточняется, что будут подписаны важные двусторонние документы.

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