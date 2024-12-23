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В администрации Тольятти начались масштабные кадровые изменения

23 декабря 2024 12:37
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В администрации Тольятти начались масштабные кадровые изменения

Сегодня, 23 декабря, на аппаратном совещании в администрации Тольятти и. о. главы города Илья Сухих озвучил принятые им кадровые решения и представил новых руководителей отраслевых подразделений. Об этом сообщили в горадминистрации, пишет Коммерсантъ-Волга. 

Так, департамент общественной безопасности возглавил Евгений Скрипкарев. Он с 2019 по 2023 год возглавлял департамент общественной безопасности Омска. Бывший руководитель Виталий Денисов, проработавший более 20 лет в системе МЧС и более 15 лет в органах местного самоуправления, вышел на заслуженный отдых.

Руководителем управления физической культуры и спорта назначен мастер спорта по боксу Руслан Юлдашев. Он с 2019 года занимал должность начальника отдела по физической культуре и спорту управления социального развития администрации Жигулевска, а в 2024 году был назначен помощником главы Жигулевска. Бывший руководитель Дмитрий Шутов с 24 декабря приступит к работе в должности СШОР № 3 «Легкая атлетика».

Общественным советником главы города по инфраструктурным проектам и взаимодействию с предприятиями назначен генеральный директор АО «ПО КХ» Алексей Бузинный. С 2012 по 2020 год он занимал в администрации Тольятти должности первого заместителя мэра, а затем заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию. АО «ПО КХ» господин Бузинный возглавил в декабре 2024 года.

Кроме того, ветеран СВО Денис Михайлин назначен советником главы Тольятти по вопросам специальной военной операции. Ранее по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева он был назначен также куратором администрации Тольятти.

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