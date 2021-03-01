Увековечить память героев-земляков и сохранить Самару для потомков

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На заседании общественного совета федерального партийного проекта «Историческая память» в Самарской области подвели итоги года и поделились планами на будущее.

Реставрация зданий, сохранение объектов культурного наследия и восстановление исторической справедливости, поддержка школьных музеев и ветеранских организаций, проведение «Диктанта Победы» и уроков мужества, огромная работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения – все это федеральный партийный проект «Историческая память».

Секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров отметил, что это год – особенный. Не только из-за пандемии, но и потому, что это был юбилейный год, год Великой Победы, победы, которая объединяет всех граждан Российской Федерации и множество людей за пределами нашей родины и за рубежом. Это праздник всенародный, подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он отметил, что в рамках проекта удалось многое сделать, реализовать большое количество значимых общественных проектов совместно с «Волонтерами Победы», ветеранскими организациями, несмотря на сложную эпидемическую обстановку.

«Очень важно ещё раз вернуться к вопросам сохранении памяти, увековеченной в стелах, обелисках и памятниках. Еще раз проверить, не осталось ли у нас где-то без нашего внимания могила павшего героя, участника Великой Отечественной войны. Это работа – не к юбилею, это работа повседневная. Необходимо постоянно думать о том, что мы можем сделать для наших уважаемых ветеранов – и для тех, кто с нами, и тех, кто ушел. Когда-то они защищали нашу родину, мирное небо, а теперь сами нуждаются в нашей защите», - напомнил Дмитрий Азаров, обращаясь к онлайн-участникам заседания и членам Общественного совета партийного проекта, присутствующим в зале.

Глава региона выразил надежду, что благодаря такому партийному проекту, память, которую мы храним в своих сердцах, сможем передавать все новым поколениям и нашим молодым товарищам по партии.

«Нет другой партии, которая вот так хранила традиции нашего народа и нашего государства вне зависимости от исторического периода. Мы принимаем историю целиком, всю нашу историю - и славные победы, и горести» - пояснил Дмитрий Азаров.

Новые проекты и интересные идеи по сохранению исторической памяти будут непременно поддержаны, считает секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

Итоги проекта в Самарской области в цифрах и фактах выглядят внушительно, считает региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Рязанов, вице-спикер городской Думы.

В первую очередь, это восстановление и реставрация памятников и объектов культурного наследия, среди которых Иверский женский монастырь, здание Крестьянского и Дворянского банков. Он напомнил, что на реставрацию объектов культурного наследия федерального значения было выделено почти 392 миллиона рублей. Работа будет продолжена, на очереди - новые объекты, нуждающиеся в реставрации: церковь Михаила Архангела, здание бывшей Шихобаловской богадельни с домовой церковью Серафима Саровского, дом Иванова, Троицкая церковь в селе Утевка, дача купца Головкина, Покровский кафедральный собор и другие.

Девять новых мемориальных досок в память о героях украсили здания областной столицы за этот год – и будут появляться новые памятные знаки и улицы в честь героев-земляков, считает координатор партпроекта.

Огромная работа была проведена в рамках совместного с «Волонтерами Победы» проекта - создание единой интерактивной карты всех воинских захоронений, военно-мемориальных и памятных объектов на территории страны «Я.Помню». Сейчас на карту внесено 1713 объектов Самарской области, и работа по оцифровке завершена.

Эффективная работа с Министерством образования Самарской области вылилась не только в успешную реализацию конкурса на лучший школьный музей. Победа самарских музеев на федеральном и региональном этапах конкурса, который проводила «Единая Россия», воодушевила школьные музеи боевой и трудовой славы и в сельской местности, и в городских округах. В марте будет дан старт новому конкурсу школьных музеев, в котором количество заявок от образовательных учреждений Самарской области по предварительным подсчетам уже превышает показатели прошлого года, сообщила заместитель министра образования Светлана Бакулина.

По-настоящему масштабно прошел в регионе Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы», напомнил координатор проекта Сергей Рязанов. В 2020 году в Самарской области была организована работа 751 площадки «Диктанта Победы». Общее количество человек, принявших участие в Диктанте Победы на площадках – более 36 000 человек.

В прошлом году Самарская область была на второй по количеству участников и на третьем месте по количеству площадок. Несмотря на то, что пока нет ясности по срокам и формату проведения «Диктанта Победы», в 2021 году мы готовы увеличить количество площадок и участников, отмечает Светлана Бакулина.

Инновацией проекта станет проведение Всероссийской интеллектуальной исторической игры для школьников на тему Великой Отечественной войны «1418». Старт игры запланирован на 17 марта.

В этом году имена пяти героев Российской Федерации будут увековечены:

Среди них уроженцы Самары, Сызрани, Отрадного – Александр Блохин, Дмитрий Дорофеев, Алексей Кириллин, Олег Охрименко, Сергей Чернявский. Трое из пяти героев имеют отношение к Сызрани. Заместитель главы городского округа Сызрань Татьяна Журкина рассказала, как планируется увековечить память героев-земляков на территории города. Возможно, в честь героев будут названы не только школы, турниры, но и улицы в новых микрорайонах, выразили уверенность члены Общественного совета партийного проекта.

Важным направлением работы по-прежнему остается шефство над ветеранами Великой Отечественной войны, помощь детям фронта, блокадникам, труженикам тыла. Будет продолжена работа по восстановлению и поддержанию в порядке воинских захоронений, памятных знаков и обелисков.