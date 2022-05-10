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Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

10 мая 2022 21:38
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10 января Кравчуку исполнилось 88 лет.

Первый президент Украины Леонид Кравчук умер во вторник после продолжительной болезни. Об этом агентству Украинские Новости сообщил источник в кругу семьи политика, сообщает ТАСС.

10 января Кравчуку исполнилось 88 лет.

В конце июня 2021 года экс-президент перенес операцию на сердце, которая прошла тяжело. Политик долгое время находился в коме. Позднее Кравчук проходил реабилитацию в клинике в Мюнхене. В мае 2017 года Кравчуку проводили стентирование сосудов.

С 28 июля 2020 года Кравчук возглавлял украинскую делегацию в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 год.

 

Фото:   Петр Сивков/ТАСС

Теги: Мероприятия

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