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Участники проекта «Ни шагу назад!» поделились своими историями успеха и планами на счастливое будущее

4 ноября 2023 10:56
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Участники проекта «Ни шагу назад!» поделились своими историями успеха и планами на счастливое будущее

О проекте, который помогает в адаптации детей-сирот, рассказали представители Межрегионального молодёжногообщественного движения «Поколения 2020» и активисты проекта «Крепкая семья»партии «Единая Россия» в Самарской области.

Прекрасную и непростую миссию «быть наставниками» взяли на себя участники Межрегионального молодёжногообщественного движения  «Поколение 2020»»,  при поддержке самарского бизнес-сообщества они добились невозможного, рассказала координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина.

Итогом совместной работы бизнеса и гражданских активистов стала реализация проекта «Ни шагу назад!», который был «заточен» на адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот - воспитанников  социальных   учреждений Самары: «Ровесник», «Иволга» и Центр имени Б.П. Фролова.

«Несмотря на  все обстоятельства, которые в жизни у вас сложились и складываются, хочется, чтобы ребята смотрели исключительно вперёд. И никогда даже не думали, и никогда не рассматривали даже возможности оказаться в зоне риска и  низкой социальной ответственности. Ни шагу назад!», - напутствовал участников идейный вдохновитель проекта Дмитрий Шмелев. 

Увидев успешных и счастливых ребят, которые смогли  выбрать для себя профессию, как будущий косметолог Алина или фитнес-тренер Александр, обрести дело всей жизни  как воспитанник центра «Ровесник», участник программы «Ты супер!»,  певец и музыкант Максим Губернаторов или вся футбольная команда интерната имени Фролова, приходит понимание, что проект «Ни шагу назад» и его партнеры смогли изменить жизнь ребят к лучшему, подарить им надежду и новую реальность.

Футбол, шашки, вокал, греко-римская борьба - каждый из ребят - участников проекта «Ни шагу назад» нашёл то, в чем сможет проявить себя. И в этом огромная заслуга их педагогов и наставников, отметили руководители социальных учреждений. Координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области Марина Сидухина отметила, что благодаря коллаборации социально ответственного бизнеса, членов общественного совета и активистов партпроекта, высказанная на одном из общественных советов инициатива стала реальностью и  отличной возможностью для создания благоприятной среды для социализации и оказания помощи детям.

«Социальная ответственность бизнеса - это определённая культура. В нашей Самарской области это направление хорошо развивается. Спасибо всем тем, кто неравнодушен. Уверен, что   в такой коллаборации получится сделать как можно больше, а все это вместе будет способствовать развитию нашего региона и решению вопроса кадровой  потенциала», -  отметил генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития» Максим Кануев, автор и создатель проекта «Школа GR», член общественного совета партпроекта «Крепкая семья».

Кстати, многие эксперты и партнеры «Школы GR» морально и материально смогли поддержать талантливых воспитанников социальных учреждений и проект «Ни шагу назад». Среди них и председатель Межрегионального молодёжногообщественного движения  «Поколение 2020» Алексей Жидаев, и депутат Думы городского округа Самара Денис Купцов, и руководитель КФХ «Ветерок», депутат Волжского района Надежда Кузнецова.

Гости мероприятия уверены, проект выходит на новый уровень, ведь теперь его участники сами становятся наставниками для тех ребят, которые только стали воспитанниками и делают в проекте первые шаги. И только вперёд!

 

Теги: Единая Россия

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