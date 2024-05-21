В губернии разнообразить культурную жизнь помогают учреждения культуры на колесах (автоклубы)

67

Учреждения культуры на колесах создают в рамках национального проекта «Культура». Благодаря ему творческие группы могут приехать с гастролями даже в самые отдаленные уголки губернии. Их главная задача — привезти праздник в каждое село и деревню.

Самый первый автоклуб в регионе открылся в Волжском районе — Группа «Музыкальный центр АВТОКЛУБ». И это не случайно: на 61 населенный пункт в районе приходится только 26 домов культуры. Передвижная сцена, оснащенная звуковым, световым и видеооборудованием с автономным источником электроэнергии, выезжает в самые отдаленные и самые малочисленные поселения Волжского района, где не ступала нога артиста.

Автоклуб успешно работает не только в Волжском, но и Алексеевском, Похвистневском, Сергиевском и Сызранском муниципальных районах. В 2020 года автоклуб был приобретен для Самары.

Автоклубы уже подготовили массу интересных мероприятий на предстоящее лето. На территории городских и сельских поселений состоятся праздничные мероприятия посвященные Дню защиты детей и концерты ко Дню медицинского работника, Дню России, Дню молодежи. Например в Волжском районе, в июле пройдет районное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, в августе запланирована серия праздничных концертов ко дню государственного флага и участие во всероссийской акции «Ночь кино».

А в Сергиевском районе благодаря деятельности автоклуба состоится V районный открытый фестиваль-праздник детских талантов и будет отмечен юбилей села Бобровка концертной программой (исполняется 265 лет).

Каждое выступление творческих коллективов автоклубов — это яркая шоу-программа с использованием самых разнообразных средств художественной выразительности: красивые сценические костюмы, талантливая светорежиссура и сценография, пиротехнические эффекты, видеосопровождение.

Всего на территории Самарской области 6 действующих автоклубов, в 2024 году будет приобретен в рамках национального проекта «Культура» еще один для Кошкинского муниципального района.

Фото: минкульт СО