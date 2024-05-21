Я нашел ошибку
Главные новости:
Этот вопрос стал одним из основных на общегородском совещании.
В Самаре усилен контроль за содержанием смотровых колодцев
Их главная задача — привезти праздник в каждое село и деревню.
В губернии разнообразить культурную жизнь помогают учреждения культуры на колесах (автоклубы)
В 2024 году в нем принимают участие представители 11 стран, в том числе Индии, Ирана, Китая и Сербии.
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
В Сызрани с 18 по 19 мая проходили межрегиональные соревнования по футболу среди ветеранов 40+.
Ветераны «Крыльев Советов» – чемпионы «Приволжья» сезона 2024 года
Ежегодно в День Волги реализуются мероприятия, направленные на привлечение внимания к экологическим проблемам одной из крупнейших рек мира.
В Самаре в рамках Международного дня Волги пройдет акция "Живая Волга"
В завершение визита Сергей Берижицкий совместно с руководством пенитенциарного учреждения провел личный прием, на который обратилось 5 осужденных.
Прокурор Самарской области посетил ИК-10
Участники обсудили искусство самопрезентации перед работодателем, правила написания резюме, а также затронули темы делового этикета и арт-терапии.
В Самаре состоялось заседание Клуба занятой молодежи – для участников чемпионата «Абилимпикс»
Приглашённые артисты исполнят лучшие хиты Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Джорджа Гершвина и других легендарных мастеров той эпохи.
Георгий Шагалов и «Атлантик-Джаз» выступят с музыкальной программой в областной научной библиотеке
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.65
-0.34
EUR 98.58
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии разнообразить культурную жизнь помогают учреждения культуры на колесах (автоклубы)
«ЗИМфест» в Самаре: бесплатные уличные спектакли и лекция от московского историка кино
Молодёжь губернии очистила 13 км лесных и прибрежных зон
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В губернии разнообразить культурную жизнь помогают учреждения культуры на колесах (автоклубы)

21 мая 2024 17:39
67
Их главная задача — привезти праздник в каждое село и деревню.

Учреждения культуры на колесах создают в рамках национального проекта «Культура». Благодаря ему творческие группы могут приехать с гастролями даже в самые отдаленные уголки губернии. Их главная задача — привезти праздник в каждое село и деревню.

Самый первый автоклуб в регионе открылся в Волжском районе — Группа «Музыкальный центр АВТОКЛУБ». И это не случайно: на 61 населенный пункт в районе приходится только 26 домов культуры. Передвижная сцена, оснащенная звуковым, световым и видеооборудованием с автономным источником электроэнергии, выезжает в самые отдаленные и самые малочисленные поселения Волжского района, где не ступала нога артиста.

Автоклуб успешно работает не только в Волжском, но и Алексеевском, Похвистневском, Сергиевском и Сызранском муниципальных районах. В 2020 года автоклуб был приобретен для Самары.
Автоклубы уже подготовили массу интересных мероприятий на предстоящее лето. На территории городских и сельских поселений состоятся праздничные мероприятия посвященные Дню защиты детей и концерты ко Дню медицинского работника, Дню России, Дню молодежи. Например в Волжском районе, в июле пройдет районное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, в августе запланирована серия праздничных концертов ко дню государственного флага и участие во всероссийской акции «Ночь кино».

А в Сергиевском районе благодаря деятельности автоклуба состоится V районный открытый фестиваль-праздник детских талантов и будет отмечен юбилей села Бобровка концертной программой (исполняется 265 лет).

Каждое выступление творческих коллективов автоклубов — это яркая шоу-программа с использованием самых разнообразных средств художественной выразительности: красивые сценические костюмы, талантливая светорежиссура и сценография, пиротехнические эффекты, видеосопровождение.

Всего на территории Самарской области 6 действующих автоклубов, в 2024 году будет приобретен в рамках национального проекта «Культура» еще один для Кошкинского муниципального района.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«ЗИМфест» в Самаре: бесплатные уличные спектакли и лекция от московского историка кино
21 мая 2024, 10:19
«ЗИМфест» в Самаре: бесплатные уличные спектакли и лекция от московского историка кино
Участие бесплатное, но еобходима предварительная регистрация по ссылке. Культура
210
В Самарской области находятся удивительные по красоте места, которые важно сохранять в их первозданном виде.
20 мая 2024, 16:45
Молодёжь губернии очистила 13 км лесных и прибрежных зон
В Самарской области находятся удивительные по красоте места, которые важно сохранять в их первозданном виде. Общество
437
Сегодня в зале Самарской кирхи состоится концерт солистов барочной капеллы «Золотой век» (Москва)
20 мая 2024, 11:56
Сегодня в зале Самарской кирхи состоится концерт солистов барочной капеллы «Золотой век» (Москва)
В программе произведения Ж.Б. Бреваля, А.Ф. Тица, К.Ф.Э. Баха, И.Е. Хандошкина, А. Канова и К. Стамица. Культура
391
В центре внимания
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
21 мая 2024  10:35
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
194
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
20 мая 2024  13:10
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
395
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
20 мая 2024  12:59
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
1885
О Самарском знамени снимают документальный фильм
20 мая 2024  12:43
О Самарском знамени снимают документальный фильм
424
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 
20 мая 2024  09:59
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 
400
Весь список