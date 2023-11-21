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Погрузиться в политическую жизнь России 90-ых, узнать неизвестные факты из истории Конституции смогли гости пресс-центра ИД «Комсомольская правда в Самаре».
Участники конкурса, посвящённого 30-летию Конституции России, узнали подробности создания Основного закона РФ
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Участники конкурса, посвящённого 30-летию Конституции России, узнали подробности создания Основного закона РФ

21 ноября 2023 18:51
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Погрузиться в политическую жизнь России 90-ых, узнать неизвестные факты из истории Конституции смогли гости пресс-центра ИД «Комсомольская правда в Самаре».

Уже более 150 тысяч жителей Самарского региона стали участниками Всероссийскому конкурсу «Единой России» «30 лет Конституции России – проверь себя!». Гости пресс-центра - волонтёры, активисты МГЕР, студенты Самарского госуниверситета и Университета «МИР» – будущие юристы и социологи, журналисты и управленцы -  все они успешно прошли тестирование на знание Конституции РФ.

На вопросы молодёжной аудитории ответил первый заместитель секретаря Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Виктор Кузнецов, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике, депутат фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской думе.

В далёком 1993-м году Виктор Александрович был одним из тех, кто вносил предложения и поправки в Конституцию. Он напомнил, что всенародным голосованием Конституцию приняли 12 декабря 1993 года, и люди в этот поистине исторический момент единодушно проявили активную гражданскую позицию.

«Конституция РФ 1993 года была принята в сложный переходный период и стала одним из важнейших факторов стабилизации новых государственных и экономических структур. Это - реально действующая Конституция, отражающая ситуацию в стране, в отличие от конституций социалистического толка. Конституция 1993 года существенно изменила структуру высших органов государственной власти, она последовательно проводит принцип разделения властей, сделала серьёзный шаг по пути усовершенствования федеративного устройства России», - отметил он. 

Для многих ребят, рождённых после 1993 года - эти факты - словно оживающий учебник истории в лицах и фактах. Разговор коснулся и списка изменений, внесённых в Конституцию РФ в 2020 году в ходе общероссийского голосования. 206 поправок, из них Виктор Кузнецов особо обращает внимание изменения федеративного и государственного устройства, запрет действий, которые направлены на изменение границы России. Появились социальные гарантии и экономический рост, Конституция, в частности, гарантирует оплату труда не менее прожиточного минимума, закрепила на своих страницах индексацию пенсии не реже одного раза в год, обязательное социальное страхование и индексацию социальных выплат.

Кроме того, многие из поправок касаются нашей аутентичности. Например, на территории Российской Федерации государственным языком признан русский как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов.

Конкурс «30 лет Конституции России – проверь себя!», который проводит «Единая Россия» на сайте constitution.er.ru. дал новый импульс патриотическому настроению и, что самое главное, замотивировал не только студентов и школьников к изучению статей Конституции, напомнил об истории её создания.

«Юридическая сторона любого вопроса сегодня становится крайне важной. От того, насколько ты знаешь как Конституцию, так и другие законы государства, зависит и личное благосостояние, самореализация, карьерный рост, в конце концов, то, какую пользу ты можешь принести стране», – отметил участник пресс- конференции, активист МГЕР Денис Чебурахин.

Жители Самарского региона активно проходят тестирование, проверяют знания, открывают новые страницы истории Конституции.

«Сегодня тестирование прошли уже свыше 150 тысяч жителей региона, это убедительно говорит о том, что большинство из нас занимает активную жизненную позицию и этому активному большинству не все равно, в какой стране и как мы будем жить. Проходят онлайн-тест целыми семьями и трудовыми коллективами», – рассказал Антон Родионов, руководитель регионального штаба Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

Напомним, пройти онлайн-тестирование до 25 ноября могут все желающие старше 18 лет на сайте constitution.er.ru. Итоги конкурса на знание Конституции подведут до 30 ноября. Победителей определят из числа тех, кто правильно ответил на все вопросы за максимально короткое время. Они получат ценные призы, а каждый участник, прошедший тест, сразу получает электронный сертификат. Награждение победителей запланировано на 12 декабря - в День Конституции, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия Самара

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