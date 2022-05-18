Турция заблокировала переговоры в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс

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Власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на источники в организации, передает ТАСС.

Финляндии и Швеции заявки на вступление их государств в НАТО, что ознаменовало бы начало процесса приема в организацию, однако из-за позиции Анкары переговоры не стартовали. Турецкая сторона дала ясно понять, что в настоящий момент не может одобрить их начало, пишет DPA.

Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф в среду официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Кремле предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции. При этом российский лидер заметил, что расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции не создает непосредственной угрозы РФ, так как у Москвы нет проблем с этими странами.

В то же время в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинистё в субботу Путин назвал отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности нет, а также предупредил об ответных мерах со стороны РФ.

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