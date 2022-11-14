Турция не приняла соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле

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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара не принимает соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил телеканал CNN Turk, пишут "Известия".

«Мы не принимаем соболезнования американского посольства», — сказал турецкий министр.

По его словам, властям страны известно, откуда координировали теракт в Стамбуле. Произошедшее он назвал посланием.

«Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание», — добавил глава МВД Турции.

Также он добавил, что исполнитель теракт планировал в понедельник сбежать в Грецию, но турецкие силовики его задержали.

Взрыв прогремел на оживленной туристической улице Истикляль 13 ноября вечером. Губернатор Стамбула Али Ерликая написал в Twitter, что взрывное устройство сработало около 16:20 (совпадает с мск). В этот момент на улице находилось много людей.

По последним данным, в результате атаки погибли шесть человек, еще 81 получил ранения.

Турецкие власти назвали произошедшее терактом. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.

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