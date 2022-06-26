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Турция не будет подключаться к санкциям против России

26 июня 2022 21:44
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Это исходит из экономической выгоды.

Турция не будет подключаться к санкциям против России, исходит из своей экономической выгоды, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщает РИА Новости.

"Мы заявили, что не будем подключаться к санкциям. Потому что это исходит из наших экономических выгод, мы зависимы от внешних энергетических источников. Мы открыто заявили о своей позиции Западу, есть понимание. Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции, мы, конечно же, этого не хотим", - сказал Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk.

 

Фото:   pxhere

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