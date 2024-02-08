ЦИК отказал Малинковичу в регистрации

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Центризбирком России отказался зарегистрировать председателя партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах.

Соответствующее решение члены комиссии приняли после проверки подписей, собранных в его поддержку. Из 60 тысяч проверенных подписей (всего было подано 104998 подписей) недействительными были признаны 8979 подписей – это превышает допустимый процент выбраковки, говорится в опубликованных ЦИК данных.

Сам Малинкович сообщил, что не намерен оспаривать решение Центризбиркома, пишет Смотрим.