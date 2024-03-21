ЦИК официально объявил Путина президентом России

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ЦИК России официально объявил Владимира Путина президентом России, по итогам прошедших выборов он набрал 87,28% голосов.

За Путина проголосовали 76 277 708 человек, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, пишет АиФ.

Второе место занял Николай Харитонов (КПРФ) – его поддержали 4,31% избирателей. Владислав Даванков («Новые люди») – на третьем месте, за него голосовали 3,85%. За Леонида Слуцкого (ЛДПР) – всего 3,2% голосов.

За рубежом также многие поддержали Путина. Он победил по итогам голосования в США, Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении, добавила Памфилова.