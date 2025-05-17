Трамп надеется на встречу с Путиным, но вновь пригрозил России «разрушительными» санкциями

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Президент США считает, что у Владимира Зеленского сейчас нет козырей в переговорной позиции по урегулированию на Украине:

«Я всегда говорил, что у него нет козырей, и у него не имеется козырей… честно, у него их нет».

Трамп добавил, что ему пришлось провести тяжелый разговор с Зеленским. Ему «не понравилось, что он говорил, он все усложнял».

В то же время президент США допустил новые «разрушительные» санкции против России, если не будет сделки по Украине. Однако Трамп уверен в возможности встречи с Владимиром Путиным: