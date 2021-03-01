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Трамп допустил, что вновь поборется за пост президента США

1 марта 2021 21:50
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Также бывший лидер резко раскритиковал политику своего преемника Джо Байдена в первый месяц его работы.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что может ещё раз баллотироваться на пост президента страны, передает Лайф. Об этом он сказал в своём первом выступлении после ухода с поста главы Белого дома на консервативной конференции CPAC в Орландо.

"Я могу решить побить их в третий раз", — заявил политик.

Также бывший американский лидер выразил уверенность, что демократы проиграют выборы в 2024 году. Он резко раскритиковал политику своего преемника Джо Байдена, назвав первый месяц его работы катастрофическим. По словам Трампа, президент "показал, что он против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки".

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Кроме того, экс-глава Белого дома предрёк США новый иммиграционный кризис на границе из-за Байдена. Он отметил, что новая администрация уделяет слишком много внимания мировым проблемам, в то время как Америка не может себе этого позволить.

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