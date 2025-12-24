Таможенные службы Германии и Австрии массово отказываются пропускать новогодние посылки из России, сообщает SHOT. Отправления с ёлочными украшениями, игрушками и другими подарками разворачивают на границе под тем предлогом, что товары в них являются запрещенными к ввозу предметами роскоши.

Таможенники ссылаются на статьи 28 и 29 Договора о функционировании Европейского союза, позволяющие отдельным странам вводить ограничения на ввоз товаров. Так, посылка москвички с ёлочной игрушкой в виде машинки несколько недель пролежала в Австрии, а затем вернулась в Россию с наклейкой о запрете ввоза.

Кроме того, теперь для отправки любых товаров — включая шоколад и конфеты — требуются чеки. Якобы только так можно доказать, что товар не запрещен к ввозу. Кроме того, с каждого отправления из РФ взимается сбор от 18 евро, который не возвращается даже в случае отказа в пропуске посылки, пишет