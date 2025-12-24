Я нашел ошибку
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
Таможенные службы Германии и Австрии массово отказываются пропускать новогодние посылки из России

Таможенные службы Германии и Австрии массово отказываются пропускать новогодние посылки из России, сообщает SHOT. Отправления с ёлочными украшениями, игрушками и другими подарками разворачивают на границе под тем предлогом, что товары в них являются запрещенными к ввозу предметами роскоши.

Таможенники ссылаются на статьи 28 и 29 Договора о функционировании Европейского союза, позволяющие отдельным странам вводить ограничения на ввоз товаров. Так, посылка москвички с ёлочной игрушкой в виде машинки несколько недель пролежала в Австрии, а затем вернулась в Россию с наклейкой о запрете ввоза.

Кроме того, теперь для отправки любых товаров — включая шоколад и конфеты — требуются чеки. Якобы только так можно доказать, что товар не запрещен к ввозу. Кроме того, с каждого отправления из РФ взимается сбор от 18 евро, который не возвращается даже в случае отказа в пропуске посылки, пишет

Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
В Самарской области установят новую въездную композицию
171
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
