«Свое обещание тольяттинцам выполнил, теперь дело за клубом» – губернатор Дмитрий Азаров о возвращении ХК «Лада» в КХЛ

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В четверг, 13 апреля, Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одобрил заявку «Лады» о включении в состав участников чемпионата сезона 2023/2024. Возвращение тольяттинской клуба в КХЛ стало возможным благодаря усилиям губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и поддержке Президента РФ Владимира Путина.

После принятого лигой решения глава региона поздравил ХК «Лада» и болельщиков команды со знаковым для всей Самарской области событием.

«Это долгожданное событие для Тольятти, где хоккей - спорт номер один, а хоккейный клуб «Лада» – неотъемлемая часть истории и жизни города. Поздравляю Тольятти, всех любителей хоккея нашего региона с возвращением «Лады» в КХЛ. Это было мечтой многочисленных болельщиков клуба. Обещал тольяттинцам, что приложу максимум усилий, чтобы вернуть «Ладу» в КХЛ. Свое обещание тольяттинцам выполнил, теперь дело за клубом», – сказал Дмитрий Азаров. – Хочу поблагодарить Президента страны Владимира Владимировича Путина, который уделяет больше внимание Тольятти и всей Самарской области, за поддержку и содействие в решении вопроса по возвращению «Лады» в КХЛ».

Дмитрий Азаров поблагодарил руководство КХЛ за принятое решение одобрить заявку ХК «Лада» на участие в чемпионате. «Спасибо лиге за сотрудничество и помощь в совместной работе по заявке «Лады», Совету директоров КХЛ – за принятое решение, – отметил губернатор. - «Лада» вернулась в КХЛ, элиту российского хоккея – где и должен быть наш прославленный клуб. Уверен, это пойдет на пользу развитию не только тольяттинского, областного, но и всего российского хоккея».

В начале прошлого хоккейного сезона, в сентябре 2022 года, губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что ведет работу по возвращению «Лады» в КХЛ. «То, что от меня зависит, я все сделаю, чтобы «Лада» играла в КХЛ», – сказал тогда глава региона. Губернатор лично обсуждал ключевые вопросы с лигой, руководством АВТОВАЗа, титульным спонсором команды, Министром спорта РФ Олегом Матыциным. В вопросе развития ХК «Лада» Дмитрию Азарову удалось заручиться поддержкой Президента страны.

Фото: Светлана Осьмачкина