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Строительство магистрали «Центральная», отчет о работе Правительства за прошлый год и отдых детей из новых регионов в Самарской области обсудили на заседании регионального кабинета министров
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Строительство магистрали «Центральная», отчет о работе Правительства за прошлый год и отдых детей из новых регионов в Самарской области обсудили на заседании регионального кабинета министров

16 мая 2025 18:15
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Работа заседания началась с доклада председателя Михаила Смирнова о направлении в Думу отчета о работе Правительства региона в минувшем году.

В пятницу, 16 мая 2025 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева первый вице-губернатор – председатель Правительства Михаил Смирнов. Помимо членов Правительства, в заседании прияли участие главы муниципальных образований, представители Самарской Губернской Думы, надзорных органов. Заседание транслировалось в прямом эфире.

Региональный кабинет министров рассмотрел пять вопросов повестки. Работа заседания началась с доклада председателя Михаила Смирнова о направлении в Думу отчета о работе Правительства региона в минувшем году.

Напомним, в соответствии со статьей 67 Устава Самарской области Правительство региона ежегодно отчитывается перед губернскими депутатами о своей работе. В своем докладе Михаил Смирнов рассказал об основных итогах развития региона, привел сведения о макроэкономических показателях, которые характеризуют динамику экономических процессов в регионе.

Валовой региональный продукт по итогам минувшего года превысил 3,1 триллиона рублей и увеличился по сравнению с 2023 годом на 4% в сопоставимых ценах. Индекс промпроизводства по области составил 105,7% к 2023 году. Этот показатель выше среднероссийского уровня, который составил 104,6%. В обрабатывающих отраслях в регионе темпы роста были еще выше – 108,6%. Реальная заработная плата увеличилась на 11,8%, реальные денежные доходы граждан выросли на 10 %.

В минувшем году завершилась реализация национальных проектов. Самарская область пришла к их выполнению с высоким результатом, обеспечив достижение 142 показателей из 148 запланированных. Введено в эксплуатацию 78 объектов капитального строительства.

В минувшем году значительные средства были вложены в обновление общественного транспорта. «Первая крупная партия для областного центра, партия из 300 новых автобусов уже была поставлена на линии, мы все видим результат этой работы, и почти половина действующих маршрутов оказалась обновлена техникой», - сообщил глава регионального кабмина.

«В 2024 году Правительством Самарской области неукоснительно выполнялись все социальные гарантии и обязательства. Различные виды социальной помощи оказывались фактически каждому третьему жителю региона. Для семей, воспитывающих детей, было введено дополнительно новых 14 мер поддержки. Был значительно расширен список льгот участникам СВО и членам их семей», - подчеркнул Михаил Смирнов.

Члены областного кабинета министров единогласно одобрили направление отчета о работе Правительства в Самарскую Губернскую Думу.

Председатель Правительства также напомнил собравшимся, что накануне, 12 мая, Губернатор Самарской области подписал «Основные направления деятельности Правительства Самарской области по реализации Программы социально-экономического развития региона с 2024 по 2029 годы». Это подробный – со сроками, количественными показателями и указанием ответственных - план по реализации новых национальных проектов, которые стартовали в 2025 году, региональной программы развития до 2029 года и поручений Губернатора области, которые Вячеслав Федорищев дал в ходе встреч с людьми и на оперативных совещаниях.
Михаил Смирнов поручил министрам подготовить информацию о работе по исполнению мероприятий текущего года. Первый доклад на следующем заседании Правительства представит министерство спорта Самарской области.

Отдельно участники заседания рассмотрели постановление о финансировании отдыха в Самарской области детей из Донецкой народной республики и города Луганска. С запросом на отдых более 400 школьников обратились власти новых регионов. Решение было принято единогласно.

Особое внимание участники заседания областного Правительства уделили теме транспортного моделирования и развития улично-дорожной сети. В настоящее время московская проектная организация завершает работу над анализом и проектом развития улично-дорожной сети Самары. Михаил Смирнов подчеркнул, что выводы экспертов совпадают с надеждами и пожеланиями горожан.
Важнейшим перспективным инфраструктурным проектом для областного центра является автомагистраль Центральная. Ее строительство поможет существенно разгрузить городские дороги и значительно снизить количество пробок, улучшить работу общественного транспорта.

«Что очень важно при транспортном моделировании - это увод и отведение основного трафика, который заезжает и выезжает из города Самара, с освобождением улично-дорожной сети для более устойчивого развития общественного транспорта, созданием выделенных полос», - сообщил в своем докладе министр транспорта Сергей Карпов.

Магистраль пройдет от Ракитовского шоссе до Фрунзенского моста. Она свяжет восемь из девяти районов Самары и разгрузит основные городские артерии – Московское шоссе и улицу Ново-Садовую, обеспечит дополнительные выезды автотранспорта на дороги федерального значения.

Михаил Смирнов сообщил, что в адрес Правительства поступило первое предложение от инвесторов по реализации проекта. В регионе создадут рабочую группу, чтобы изучить технические и экономические параметры, а также привлечь финансирование из федерального бюджета.

«Сегодня мы получили официальное предложение, это уже дорогого стоит. Но целый ряд условий соглашения нужно дополнительно проработать, чтобы обеспечить разумный баланс интересов частной и публичной стороны. Лично возглавлю рабочую группу с учетом важности этого проекта для Самарской области.

При формировании переговорной позиции очень важно отметить существенные для региона условия. Во-первых, это полное строительство магистрали от Ракитовского шоссе до центральной части города, с обеспечением примыканий со всеми основными перпендикулярными городскими магистралями. В противном случае мы транспортного значения не достигнем. Далее – обязательное привлечение федерального финансирования в объеме до 50 процентов от стоимости строительства. Обязательно отработать возложение на концессионера рисков, связанных с трафиком и выручкой, недопущения чрезмерных платежей на стадии эксплуатации», - подчеркнул Михаил Смирнов.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

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