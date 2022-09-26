Сторонники и члены Партии «Единая Россия» проведут мониторинг музеев при вузах Самарской области

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Самара стала одним из первых городов страны, в которых запустили пилотный проект.

Мониторинг музеев высших учебных заведений позволит создать общий реестр, выявить проблематику и выработать рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы выставочных комплексов. Первой такой точкой стал музей Железнодорожной техники. Юноши и девушки из числа добровольцев, волонтеров и студентов колледжей оценили выставочный комплекс, посвященный истории железнодорожного транспорта.

«Мы посетили музей железнодорожной техники, где ребята из «Молодой гвардии», добровольцы, выступали в качестве экспертов. Они оценили и железнодорожный вокзал, и технику, которая стоит. Мы с ребятами увидели, как развивался наш железнодорожный транспорт, железная дорога не только в Самарской области, но и в стране. Я считаю, что у нас каждое учебное заведение должно иметь свой музей. Везде есть своя история и ее мы должны хранить», - рассказал вице-спикер Думы г. о. Самара, координатор партийного проекта всероссийской политической Партии «Единая Россия» «Историческая память» Сергей Рязанов.

После посещения выставки ребята поделились своими впечатлениями. Они подчеркнули, что историю должен знать каждый и музеи в этом очень серьёзно помогают.

«Мы узнали очень много. Мы узнали не только о поездах, но и историю России 19 века», - рассказал студент одного из колледжа Артём Алонов.

Другой студент Владислав Бугров также поделился своими впечатлениями: «Все нужно знать о истории поездов, потому что это история страны, история нашего отечества», - сказал Владислав.

Студенты также смогли побывать внутри составов, располагающих в музее, а также в бывшем вокзале станции Дашково, которое перенесено в музей из Пензенской области.

«Очень понравилась такая увлекательная экскурсия. Здесь мы увидели железнодорожный вокзал, самый первый паровоз и практически самые последние модели. Нам также удалось побывать внутри экспонатов с экскурсоводом. Я бы хотел, чтобы вся молодёжь Самарской области посетила этот музей», - рассказал молодогвардеец Сергей Шеремет.

Пилотный проект мониторинга музеев сторонники Партии «Единая Россия» запустили и в других субъектах страны. Инициативу поддержали в Санкт-Петербурге, Ульяновске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Организаторами проекта выступают сторонники Партии «Единая Россия», Партия «Единая Россия», Фонд «История Отечества», Российское историческое общество.

Партнёрами проекта являются Министерство науки и высшего образования РФ, региональные и муниципальные органы власти, Российское историческое сообщество, Фонд «История Отечества», ВОД «Волонтёры Победы», профильные общественные объединения в субъектах РФ, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"