Я нашел ошибку
Главные новости:
В сентябре истекает срок поверки приборов у почти 30 тысяч абонентов «РКС-Самара».
«РКС-Самара»: время поверять и экономить
В библиотеке стартует образовательная программа «Эффективный интеллектуальный капитал креативных индустрий».
В СОУНБ расскажут о региональных брендах и художественных промыслах
Выявляют должников по уплате административных штрафов.
Операция «Должник»: сотрудники самарской полиции вместе с судебными приставами проводят рейдовые мероприятия
Это - явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал.
С 27 сентября в небе над Самарской областью начинается осенняя интерференция
Глава региона дал поручение главам муниципалитетов, министерству образования и науки региона провести проверку защищенности образовательных учреждений области, работы всех систем.
Дмитрий Азаров начал оперативное совещание в Правительстве региона с минуты молчания по погибшим в Ижевске
За период рейда полицейскими выявлено порядка 2100 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГИБДД СО подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные
Число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек
Самара стала одним из первых городов страны, в которых запустили пилотный проект.
Сторонники и члены Партии «Единая Россия» проведут мониторинг музеев при вузах Самарской области
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.1
-1.73
EUR 56.48
-2.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Сторонники и члены Партии «Единая Россия» проведут мониторинг музеев при вузах Самарской области

26 сентября 2022 14:07
125
Самара стала одним из первых городов страны, в которых запустили пилотный проект.

Самара стала одним из первых городов страны, в которых запустили пилотный проект.

Мониторинг музеев высших учебных заведений позволит создать общий реестр, выявить проблематику и выработать рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы выставочных комплексов. Первой такой точкой стал музей Железнодорожной техники. Юноши и девушки из числа добровольцев, волонтеров и студентов колледжей оценили выставочный комплекс, посвященный истории железнодорожного транспорта.

«Мы посетили музей железнодорожной техники, где ребята из «Молодой гвардии», добровольцы, выступали в качестве экспертов. Они оценили и железнодорожный вокзал, и технику, которая стоит. Мы с ребятами увидели, как развивался наш железнодорожный транспорт, железная дорога не только в Самарской области, но и в стране. Я считаю, что у нас каждое учебное заведение должно иметь свой музей. Везде есть своя история и ее мы должны хранить», - рассказал вице-спикер Думы г. о. Самара, координатор партийного проекта всероссийской политической Партии «Единая Россия» «Историческая память» Сергей Рязанов.

После посещения выставки ребята поделились своими впечатлениями. Они подчеркнули, что историю должен знать каждый и музеи в этом очень серьёзно помогают.

«Мы узнали очень много. Мы узнали не только о поездах, но и историю России 19 века», - рассказал студент одного из колледжа Артём Алонов.

Другой студент Владислав Бугров также поделился своими впечатлениями: «Все нужно знать о истории поездов, потому что это история страны, история нашего отечества», - сказал Владислав.

Студенты также смогли побывать внутри составов, располагающих в музее, а также в бывшем вокзале станции Дашково, которое перенесено в музей из Пензенской области.

«Очень понравилась такая увлекательная экскурсия. Здесь мы увидели железнодорожный вокзал, самый первый паровоз и практически самые последние модели. Нам также удалось побывать внутри экспонатов с экскурсоводом. Я бы хотел, чтобы вся молодёжь Самарской области посетила этот музей», - рассказал молодогвардеец Сергей Шеремет.

Пилотный проект мониторинга музеев сторонники Партии «Единая Россия» запустили и в других субъектах страны. Инициативу поддержали в Санкт-Петербурге, Ульяновске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Организаторами проекта выступают сторонники Партии «Единая Россия», Партия «Единая Россия», Фонд «История Отечества», Российское историческое общество.

Партнёрами проекта являются Министерство науки и высшего образования РФ, региональные и муниципальные органы власти, Российское историческое сообщество, Фонд «История Отечества», ВОД «Волонтёры Победы», профильные общественные объединения в субъектах РФ, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР". 

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
По 24 октября в Самарской области пройдут всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-9 классов
26 сентября 2022  11:40
По 24 октября в Самарской области пройдут всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-9 классов
241
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успеха во всех начинаниях и новых трудовых свершений на благо Самарской земли и нашей великой страны – России!
25 сентября 2022  14:11
Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса с профессиональным праздником
568
Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев
25 сентября 2022  12:04
Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев
566
За невыполнение приказа граждане несут ответственность в соответствии с законодательством.
23 сентября 2022  21:07
Военный комиссар Самарской области опубликовал приказ о частичной мобилизации
1293
Поддержать жителей братских республик в их желании быть вместе с российским народом, с Россией приехали люди не только из областной столицы, но со всей Самарской области. 
23 сентября 2022  20:05
Дмитрий Азаров принял участие в патриотической акции «Своих не бросаем» на площади Славы
1566
Весь список