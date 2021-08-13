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Депутаты и активисты «Единой России» продолжают мониторинг цен в магазинах, на рынках и ярмарках Самарской области.
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Стоимость «борщевого набора» в губернии продолжает снижаться

13 августа 2021 17:38
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Депутаты и активисты «Единой России» продолжают мониторинг цен в магазинах, на рынках и ярмарках Самарской области.

Депутаты и активисты «Единой России» продолжают мониторинг цен в магазинах, на рынках и ярмарках Самарской области. В регионах страны уже несколько недель предпринимают предложенные партией меры по снижению стоимости основной группы овощей, в которую входят морковь, картофель, свекла, капуста, лук, а также огурцы и помидоры. 

По данным Самарастата, «борщевой набор» в регионе продолжает дешеветь. За неделю с 3 по 9 августа картошка потеряла в цене почти 10 % — за килограмм в среднем придется заплатить 38 рублей 35 копеек. На 5-6 % снизилась цена на огурцы (67,24 рубля), помидоры (82,27 рубля) и морковь (66,89 рубля), лук подешевел менее, чем на один процент — до 31 рубля 50 копеек. 

По данным общественного контроля, существенное влияние на цены в овощном секторе оказывает повысившаяся активность местных производителей, продукция которых начала поступать на прилавки населенных пунктов губернии. Это, в частности, отметила председатель «социального» комитета Самарской губернской думы Марина Сидухина. Депутат фракции «Единой России» вместе с координатором Штаба общественной поддержки партии Региной Воробьевой посетили городской рынок в Чапаевске.

«Мы изучили цены на овощи: морковь – 25 рублей, свекла – 30 рублей, картофель – 20 рублей. Продукция своя, чапаевская, а также из Безенчукского и Приволжского районов. Стоимость так называемого «борщевого набора» по сравнению с июлем стала значительно ниже. Необходимо, чтобы каждый потребитель мог позволить себе прийти на рынок, на ярмарку, в магазин и купить то, что он считает для себя нужным», — рассказала Марина Сидухина. 

Она добавила, что и сама отдает предпочтение небольшим рынкам, а не крупным торговым точкам, когда речь идет о покупке сезонных овощей. 

«Ярмарочная торговля – это отличная альтернатива сетевикам. Это и поддержка предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве, и сокращение цепочки посредников, которое влияет на ценообразование», — подчеркнула глава думского комитета. 

Единороссы отслеживают цены на овощи по всему региону. В Новокуйбышевске общественную нагрузку на себя взяли депутаты регионального парламента Андрей Коновалов и Андрей Нефедов. 

«По поручению губернатора мы занимаемся анализом динамики цен на продукты. 

Побеседовали с предпринимателями, продавцами, покупателями, руководством рынка, объяснили, что очень важно обеспечить максимальную доступность к торговым местам для фермеров и тех, кто выращивает свою продукцию на приусадебных участках. Предложили организовать в городе дополнительные сельскохозяйственные ярмарки», — отметил Андрей Коновалов. 

По мнению депутата, такой подход вместе с мерами, предпринимаемыми правительством России, позволяет повлиять на ценовую политику крупных торговых сетей. Андрей Коновалов добавил, что планирует пригласить крупных сельхозпроизводителей Безенчукского и Приволжского районов на ярмарки Новокуйбышевска, чтобы ещё больше усилить конкуренцию на рынке овощей. 

С коллегой по фракции согласился и депутат Александр Нефедов: он считает, что в регионе необходимо противостоять «аппетитам» некоторых предпринимателей и бороться с необоснованно высокими торговыми надбавками, сдерживать стоимость торговых мест на рынках и ярмарках.

«Важно также исключить из цепочки «поле – продавец – потребитель» лишние звенья, ненужных посредников. И, конечно, всячески помогать местным производителям сельскохозяйственной продукции, выявив их главные проблемы, причины, которые вынуждают их поднимать цены на продукцию», — отметил Андрей Нефедов. Он добавил, что контроль за ситуацией в регионе взяли на себя специально организованные штабы, а меры по регулированию цен уже реализуются. 

В том, что предложенные партией инструменты уже позволили повлиять на ситуацию на прилавках, убедились и на федеральном уровне: председатель Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что за три недели в регионах дополнительно открылось порядка 7,5 тысячи ярмарок. 

«Росстат за последние три недели фиксирует снижение цен. И мы ожидаем, что до конца августа оно будет ощутимым. Нет никаких сомнений, что мы реализуем задачу, поставленную президентом», — отметил Андрей Турчак. 

Работа продолжается: накануне российский Минсельхоз поддержал инициативы «Единой России» о сельзозкооперации и строительстве распределительных центров для сельхозпроизводителей. Ведомство разработает предложения по хранению и транспортировке продукции сельхозназначения, в первую очередь — для малых и средних предпринимателей и личных подсобных хозяйств

Напомним, на площадке «Единой России» 19 июля состоялось совещание, посвященное выработке конкретных решений по сдерживанию цен на продукты из так называемого «борщевого набора», а также на помидоры и огурцы. Ранее вопрос о резко выросших ценах на овощи прозвучал на прямой линии с Владимиром Путиным: президенту пожаловались, что в российских магазинах морковь стоит дороже бананов.  

Правительству страны предложили ряд краткосрочных и долгосрочных мер, направленных на восстановление ценового баланса. 

В Самарской области ситуацию с ценами контролируют активисты «Единой России» по поручению губернатора, секретаря регионального отделения партии Дмитрия Азарова, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:     пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: «борщевой набор» цены

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