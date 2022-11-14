Стартовал прием заявок на пост главы Самары

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В Самаре началась процедура подбора кандидатов на пост главы города. В понедельник, 14 ноября, начался прием заявок. Об этом сообщили в гордуме.

— Прием заявок закончится 14 декабря. Сам конкурс будет длиться два дня. Это будет в 20-х числах декабря, — сообщил председатель гордумы Алексей Дегтев.



Выбирать кандидатов на пост мэра будет конкурсная комиссия из 20 человек. Половину составят представители гордумы, половину — администрации губернатора Самарской области. Отобранных кандидатов представят парламенту Самары. Его члены и примут окончательное решение о том, кто будет мэром, пишет 63.ру.