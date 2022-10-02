США ввели санкции против депутата Александра Хинштейна

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Власти США пополнили «черный список» российских официальных лиц и компаний. Под санкции попал депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

Информацию разместили на сайте Департамента казначейства США. Также парламентарий сам объявил об этом в своем Telegram-канале.

— Я уже потерял счет санкционным спискам, в которых состою. Сегодня узнал, что попал в очередной, обновленный список США, изданный сразу после подписания договоров о вхождении в Россию новых территорий, — прокомментировал ситуацию депутат.

Санкционный список, в который внесли депутата, составляет управление по контролю за иностранными активами при американском Минфине.

Гражданам и компаниям США запрещено вести дела с лицами из списка. Санкции включают запрет на инвестиции в бизнес, где лица из списка имеют контрольный пакет акций. Также с участниками списка запрещено вступать в долговые обязательства, пишет 63.ру.