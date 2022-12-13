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Сразу три «Парты героя» появились в Самарской области

13 декабря 2022 19:44
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При поддержке партийного проекта «Единой России» «Новая школа» в образовательных учреждениях региона появились учебные места в память о героических земляках.

На первый взгляд - это обычная ученическая парта. Но на её рабочей поверхности  размещена  биография героя, его фотографии, рассказ о подвиге  и QR-код с ссылкой на официальные источники информации. Почётное право сидеть за «Партой героя» получают ученики начальной школы, имеющие успехи в учёбе, принимающие активное участие в жизни учебного заведения.

Сразу три таких парты появились в Самарской области: две парты - в Самаре в честь героев специальной военной операции, и одна - в Нефтегорском районе - в память о ветеране-участнике Великой Отчественной войны..

«Парта Героя» имени Алексея Шпилевского открыта в  школе № 118 Красноглинского района Самары. Старший сержант Шпилевский за 9 лет службы в армии не раз бывал в горячих точках. Начало специальной военной операции он встретил на передовой. Погиб Алексей Шпилевский в неравном бою против националистического подразделения «Айдар», посмертно награждён орденом Мужества за проявленные самоотверженность и отвагу. Напомним, что в октябре этого года в школе № 118, где он учился,   состоялось открытие памятного знака в память об герое СВО.

Ещё одна «Парта Героя» появилась в честь героя специальной военной операции, подполковника полиции Дениса Лазутина  в школе № 124 города Самары. Мемориальную доску с портретом офицера Росгвардии, который погиб в ходе СВО и был посмертно награждён Орденом Мужества, установили в школе, где будущий герой окончил 9 классов. В открытии памятного знака принял участие депутат Госдумы  от Самарской области Александр Хинштейн, координатор партийного проекта «Историческая память».

В память о своём героическом земляке - ветеране Великой Отечественной войны в 2021 году в Нефтегорске была создана «Аллея памяти имени Василия Владимировича Пенькова» — историко-культурный сквер по улице Нефтяников, на территории средней школы №3. Теперь в этой школе есть и «парта героя» в память о выдающемся фронтовике.

Свой боевой путь Василий Пеньков начал в августе 1941 года в пехоте, в полковой разведке. В начале 1943 года переведён в миномётную батарею. Закончил войну полным кавалером ордена Славы. После войны продолжил трудовую деятельность в родном селе, был председателем сельсовета, председателем колхоза.  Последние годы жил в посёлке Нефтегорск, скончался Василий Владимирович в октябре 1991года.

Напомним, что «Парта героя»  - это образовательный проект партии «Единая Россия», цель которого создание условий для формирования у детей уважительного отношения к истории Отечества и героическому прошлому нашей страны. Всего в школах страны открыто уже более 7 тысяч парт, посвящённых героям различных войн и военных конфликтов, выдающимся спортсменам и деятелям культуры, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР". 

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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