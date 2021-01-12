Создание Научно-образовательного центра по правам человека в Самарской области – возможность помогать людям

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Сегодня, 12 января, состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Дмитриевны Гальцовой с исполнительным директором Юридического института Самарского Университета Артуром Геннадьевичем Безверховым по вопросу создания Научно-образовательного центра по правам человека. Это может быть первым опытом реализации федерального примера в регионе России. На данный момент НОЦ по правам человека действует при Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина.

В начале беседы Ольга Дмитриевна Гальцова поблагодарила Артура Геннадьевича Безверхова за взаимодействие и сотрудничество. Одним из недавних совместных мероприятий стал обучающий семинар на базе Университета для членов Общественной наблюдательной комиссии на тему взаимодействия с органами публичной власти при выявлении нарушения прав человека в местах принудительного содержания. Тогда с лекциями в Самаре выступили руководитель НОЦ по правам человека МГЮА, доктор юридических наук, профессор Игорь Геннадьевич Дудко и доцент кафедры административного права и процесса МГЮА, кандидат юридических наук Светлана Викторовна Сабаева.

Информационная справка: Научно-образовательный центр по правам человека федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» создан 1 февраля 2019 г. для осуществления научно-исследовательской, методической, экспертной, образовательной деятельности в области актуальных проблем юриспруденции в сфере прав и свобод человека. Напомним, что еще в 2018 году Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой о необходимости создания этого Центра для осуществления научно-исследовательской, методической, экспертной, образовательной деятельности в области актуальных проблем юриспруденции в сфере прав и свобод человека. Научным руководителем Центра, в соответствии с Положением о нем, является Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова.

Идею создания подобного правового центра в Самаре сегодня обсудили за круглым столом. Предполагается, что основной задачей регионального НОЦ по правам человека предполагается станет повышение уровня правового просвещения, информирования граждан о правах человека, технологиях их конституционной и международной защиты.

- Создание Научно-образовательного центра по правам человека в Самарской области – возможность помогать людям. Сегодня, когда факультет вырос в Юридический институт Самарского Университета – важно в полной мере использовать опыт профессорско-преподавательского состава, талантливых юристов в области правового просвещения наших граждан. Положительный пример мы видим на федеральном уровне. Такая работа сегодня, как никогда, востребована и получила признание среди людей, о чем свидетельствуют и опросы общественного мнения. В случае установления нарушений прав человека мы должны использовать все возможности, чтобы устранить их и восстановить справедливость. – подчеркнула Ольга Гальцова

- Ректор Университета Владимир Дмитриевич Богатырев поддерживает идею создания Научно-образовательного центра по правам человека в Самарской области. Правовое просвещение – один из столпов, на котором зиждется юридическая наука, и сегодня это направление должно быть заложено в фундамент Юридического института для его дальнейшего становления и развития – отметил Артур Безверхов, передает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Самарской области.

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Самарской области