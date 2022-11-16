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Совфед одобрил закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка

16 ноября 2022 22:44
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При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие будет назначаться на каждого ребенка.

Совет Федерации в среду, 16 ноября, одобрил закон о выплате единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, пишут "Известия".

Размер пособия составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода конкретной семьи.

При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие будет назначаться на каждого ребенка.

Накануне Госдума на пленарном заседании приняла законопроект во втором и третьем чтениях. Отмечается, что для получения льготы доход семьи должен быть ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.

По данным правительства, благодаря введению пособия с 1 января 2023 года в России выстроится единая адресная поддержка, которой будут охвачены семьи, воспитывающие около 9,2 млн детей.

 

Фото:   ru.freepik.com

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