Совфед одобрил закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка

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Совет Федерации в среду, 16 ноября, одобрил закон о выплате единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, пишут "Известия".

Размер пособия составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода конкретной семьи.

При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие будет назначаться на каждого ребенка.

Накануне Госдума на пленарном заседании приняла законопроект во втором и третьем чтениях. Отмечается, что для получения льготы доход семьи должен быть ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.

По данным правительства, благодаря введению пособия с 1 января 2023 года в России выстроится единая адресная поддержка, которой будут охвачены семьи, воспитывающие около 9,2 млн детей.

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