Совет Федерации одобрил закон об ответственности за фейки о действиях российских войск

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Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, предусматривающий в том числе введение уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ и их дискредитацию. Решение принято единогласно, 154 сенатора проголосовали за принятие закона, передает ТАСС.

С этой целью Уголовный кодекс (УК) РФ дополняется новыми статьями - "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ" и "публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".

За публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные о Вооруженных силах РФ, предлагается установить штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере зарплаты осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев. В качестве альтернативного наказания могут быть назначены исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Если преступление совершено с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, из корыстных побуждений, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, штраф составит от трех до пяти миллионов рублей. В качестве альтернативы предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на тот же срок или лишение свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет. В случае наступления тяжких последствий срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Дискредитация ВС

Кроме того, за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования войск, к осужденному может быть применено наказание в виде штрафа от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо в размере его зарплаты за период до двух лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на тот же срок.

Если такие действия повлекли смерть по неосторожности или причинение вреда здоровью граждан, а также порчу имущества, массовые нарушения общественного порядка или создали помехи для работы транспортной или социальной инфраструктуры, то штраф составит от 300 тыс. до 1 млн рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет. Наказание по этой статье УК будет применяться в отношении граждан, привлекавшихся до этого в течение года к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в текущей ситуации распространение фейков о действиях российских войск или их дискредитация "являются не просто дестабилизацией обстановки, это уже фактически ведение информационной войны против российского государства". "В целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан подобные действия внутри страны должны пресекаться самыми жесткими способами", - подчеркнул сенатор.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ТАСС, архив