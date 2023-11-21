Состоялось заседание областного штаба по ликвидации последствий прошедшего накануне сильного снегопада

Я нашел ошибку
Главные новости:
Суд отказал журналисту Дмитрию Муратову в исключении из реестра иноагентов
В регионе на всех этапах совершенствуется оказание медпомощи беременным, роженицам и женщинам после родов.
В региональном Перинатальном центре обсудили вопросы  оказания акушерско-гинекологической помощи в Самарской области
Врач-педиатр региона: о правилах приема антибиотиков
Трофей побывает на самарской набережной, в музее авиации и космонавтики имени С.П. Королева Самарского университета.
23 ноября кортеж с главным призом международного турнира «Игры Будущего» прибудет в Самару
Предприятие одержало победу в конкурсе компаний Самарской области «Достояние губернии-2023» в номинации «Промышленность».
Самарское предприятие ОДК-Кузнецов стало «Достоянием губернии»
Но из него следует извлечь максимум пользы, исправить существующие недостатки.
Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что ЕГЭ не повышает качество образования в России
Рустам Ульбеков работает в должности руководителя инспекции с 2019 года, ранее возглавлял контрольно-ревизионный департамент в региональном финансовом органе.
Губернатор Дмитрий Азаров назначил Рустама Ульбекова руководителем государственной инспекции финансового контроля Самарской области
Погрузиться в политическую жизнь России 90-ых, узнать неизвестные факты из истории Конституции смогли гости пресс-центра ИД «Комсомольская правда в Самаре».
Участники конкурса, посвящённого 30-летию Конституции России, узнали подробности создания Основного закона РФ
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.5
-0.62
EUR 96.66
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
22 ноября состоится открытие выставки «Самарский взгляд – Россия»
Лекторий в Музее Рязанова представит самарцам новую лекцию
В ГУ МВД СО учащихся юридического класса посвятили в кадеты
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Состоялось заседание областного штаба по ликвидации последствий прошедшего накануне сильного снегопада

21 ноября 2023 17:52
159
В связи с неблагоприятными погодными явлениями в Самарской области усилена работа профильных служб.

В Самарской области продолжает работу оперативный штаб по ликвидации последствий прошедшего накануне сильного снегопада. Во вторник, 21 ноября 2023 года, состоялось очередное заседание штаба под руководством и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Натальи Катиной. В заседании приняли участие руководители профильных региональных министерств, управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, Главного управления МЧС России по Самарской области, ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Управления ФКУ «Поволжуправтодор», ГКП Самарской области «АСАДО», главы муниципальных образований региона.

Напомним, что в понедельник, 20 ноября, на территории губернии за несколько часов выпала практически месячная норма осадков. Ситуация осложнилась порывистым ветром, гололедом, а позже – и ледяным дождем. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, организованы круглосуточные дежурства служб МЧС, ГИБДД, министерства транспорта и автомобильных дорог.

Участники оперативного штаба обсудили актуальную обстановку на дорогах региона и прогнозируемые метеоусловия. Начальник Приволжского УГМС Айдар Мингазов сообщил, что погода до конца недели сохранится неустойчивой. 22 ноября ожидается облачная погода, сегодня в ночь осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя, местами метель, гололед, налипание мокрого снега. Днем прогнозируется сильный снег, местами метель, ветер 8-13 м/с, местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов ниже нуля. К 24 ноября ожидается значительное понижение температуры – до -20 градусов, с последующим потеплением.

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин доложил о текущей ситуации. Он отметил, что в настоящее время дороги с высокой интенсивностью движения очищены, с низкой интенсивностью продолжают отрабатываться, работа ведется в дежурном режиме. При начале снегопада будет осуществляться патрульная снегоочистка. Также министр доложил, что, несмотря на сложные погодные условия, авиационный и железнодорожный транспорт во время прошедшего снегопада работал в штатном режиме. Во время снегопада были ограничения в работе водного транспорта, сегодня их нет. Что касается автобусных маршрутов, были остановлены рейсы по трассе М-5, в соответствии с распоряжением ГИБДД.

На региональных дорогах, в зависимости от погодных условий, работало до 323 единиц дорожной техники, в том числе на региональных дорогах в черте г.о. Самара задействовали 60 единиц техники. Все автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области находятся в проезжем состоянии. Между тем, были вопросы, связанные с нехваткой снегоуборочной техники на дорогах муниципального значения. В ходе совещания Наталья Катина поручила подготовить информацию о количестве техники у ГКП Самарской области «АСАДО», а также о заключенных договорах подряда на снегоуборочную технику в муниципальных образованиях.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко в своем докладе отметил, что на дорогах федерального значения необходимо более активно выполнять работы по расчистке, вовремя обрабатывать дорожное полотно реагентами, тем более что информация об ухудшении погодных условий до всех доводится заранее. Более четко организованная работа подрядной организации Управления ФКУ «Поволжуправтодор», по мнению участников совещания, в будущем поможет предотвратить продолжительную остановку движения на федеральных трассах.

По итогам заседания штаба были даны поручения уполномоченным службам о проведении полного комплекса превентивных мероприятий для смягчения последствий ожидаемых погодных явлений. «Коллеги, всем быть готовыми к дальнейшему ухудшению погодных условий. Примите все необходимые меры для поддержания в нормативном состоянии улично-дорожной сети и тротуаров, для предотвращения гололеда, так как Гидрометцентр предупреждает о резком похолодании. Зимний период только начинается, необходимо мобилизоваться, чтобы пройти это время без чрезвычайных ситуаций», - завершила совещание Наталья Катина.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
По традиции, губернатор встретился с земляками – участниками специальной военной операции.
21 ноября 2023  15:45
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта социальных объектов города-побратима Снежное
252
Снежная мобилизация в Самаре
21 ноября 2023  13:11
Снежная мобилизация в Самаре продолжается
394
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту (https://samadm.ru/media/news/46021/)
20 ноября 2023  13:38
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту
321
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»
20 ноября 2023  10:55
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»
350
Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником
20 ноября 2023  10:33
Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником
308
Весь список