Состоялась рабочая встреча Вячеслава Федорищева с Сергеем Карповым

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В Правительстве Самарской области состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с министром транспорта и автомобильных дорог региона Сергеем Карповым. Ключевой темой стало комплексное развитие транспортного сообщения в регионе и обсуждение планов дальнейшей работы профильного ведомства.

Глава региона отметил: 2025 год министерство начало активно. «Трамваи выходят на линии, обновляется автобусный парк, – пояснил руководитель области. – Докладывайте, как реализуются те задачи, которые мы с вами определили, и которые нам поставили жители региона по развитию транспорта».

Напомним, в текущем году на маршрут в областном центре вышли три новых трехсекционных трамвая «Витязь М» – современные низкопольные вагоны с системой транспортной безопасности, видеонаблюдением внутри салона, возможностью подзарядки мобильных устройств, широкими дверьми и мягкими сиденьями.

Обновление общественного транспорта является одной из целей нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого с 2025 года по решению Президента РФ Владимира Путина.

По информации профильного министерства, в текущем году в областном центре обновят 300 автобусов, в Тольятти – 48 автобусов и 7 троллейбусов. Изменения коснутся и трамвайного парка: запланирована поставка 40 односекционных трамвайных вагонов «Львенок».

Сергей Карпов отметил комплексный подход к проектированию и развитию отрасли в регионе. В частности, в настоящее время разрабатывается региональный стандарт транспортного обслуживания населения. Еще одной задачей министерства транспорта и автомобильных дорог является разработка стратегии развития транспорта.

«Это трамвайное и троллейбусное сообщение, развитие речного транспорта», – пояснил министр.

Особое внимание уделяется обновлению подвижного состава в Самарско-Тольяттинской агломерации. По словам главы министерства, заключаются контракты на перевозку пассажиров по существующей маршрутной сети, а также отрабатывается новая маршрутная сеть, отвечающая требованиям развития городских инфраструктур и потребностям населения.

Важным аспектом с точки зрения реструктуризации развития общественного транспорта является межмуниципальный транспорт, который должен быть интегрирован с городским.

«Вокруг Самарско-Тольяттинской агломерации расположены Волжский и Ставропольский районы, которые, по сути, являются «жилыми кварталами» крупных городов. Жители этих районов, как правило, получают медицинскую помощь и другие услуги в крупных городах, где они работают и живут. Поэтому межмуниципальное сообщение должно тоже быть интегрировано с городским», – считает Сергей Карпов.

Отметим, с 23 января 2025 года начали курсировать автобусы средней вместимости по маршрутам № 142 «ЮГ 1 – автостанция «Аврора» и № 402 «ЮГ 2 – автостанция «Аврора». В настоящее время пригородное сообщение областного центра с Южным городом организовано 8 маршрутами.

Также по решению главы региона с 13 января текущего года скоростной электропоезд «Ласточка» следует до станции Новокуйбышевская.

Сергей Карпов подчеркнул: «Новые маршруты, которые сейчас запускаем, все соответствуют той стратегии, которую внедряем в жизнь».

Вячеслав Федорищев поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области взаимодействовать с региональным министерством градостроительной политики.

«Сейчас формируются перспективные планы развития территорий – Самары, Тольятти, небольших населенных пунктов. Здесь необходимо, исходя уже из этих планов, нашу работу с вами строить по развитию общественного транспорта», – отметил губернатор.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области