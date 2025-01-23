Я нашел ошибку
Главные новости:
Премьера «Аноры» состоялась на 77-м Каннском кинофестивале, где картина получила «Золотую пальмовую ветвь».
Юра Борисов получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая роль второго плана» в фильме «Анора» 
Они предстанут перед судом.
В Самарской области двух сотрудников организации железнодорожного обслуживания обвиняю в коррупции
Они обвиняются в хулиганстве и других преступлениях.
Мужчинам, напавшим на депутата в Самаре, предъявлено обвинение
Ключевой темой стало комплексное развитие транспортного сообщения в регионе и обсуждение планов дальнейшей работы профильного ведомства.
Состоялась рабочая встреча Вячеслава Федорищева с Сергеем Карповым
Это действенный метод контроля за состоянием своего здоровья. Любую болезнь легче предупредить, чем лечить.
Врач Новокуйбышевской горбольницы рассказала о важности диспансеризации для людей серебряного возраста
Ежедневно на новом оборудовании обследования с минимальной лучевой нагрузкой на организм проходят около 30 человек.
Специалисты Чапаевской больницы провели более 5000 исследований на новом рентген - аппарате
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях будут увеличены.
Почти 168 000 человек в регионе прошли диспансеризацию по месту работы
По данным исследования, на Самарскую область приходится примерно 2,8% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (около 55 млрд рублей).
Самарская область – в числе лучших регионов по развитию ИТ-индустрии
Наверх
Самара  -14 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.28
-1.65
EUR 103.24
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму
Клиенты билайна из Самарской области провели 38 лет в разговорах с эффектом присутствия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 24 и 25 января в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Состоялась рабочая встреча Вячеслава Федорищева с Сергеем Карповым

23 января 2025 20:07
204
Ключевой темой стало комплексное развитие транспортного сообщения в регионе и обсуждение планов дальнейшей работы профильного ведомства.

В Правительстве Самарской области состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с министром транспорта и автомобильных дорог региона Сергеем Карповым. Ключевой темой стало комплексное развитие транспортного сообщения в регионе и обсуждение планов дальнейшей работы профильного ведомства.

Глава региона отметил: 2025 год министерство начало активно. «Трамваи выходят на линии, обновляется автобусный парк, – пояснил руководитель области. – Докладывайте, как реализуются те задачи, которые мы с вами определили, и которые нам поставили жители региона по развитию транспорта».

Напомним, в текущем году на маршрут в областном центре вышли три новых трехсекционных трамвая «Витязь М» – современные низкопольные вагоны с системой транспортной безопасности, видеонаблюдением внутри салона, возможностью подзарядки мобильных устройств, широкими дверьми и мягкими сиденьями.

Обновление общественного транспорта является одной из целей нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого с 2025 года по решению Президента РФ Владимира Путина.
По информации профильного министерства, в текущем году в областном центре обновят 300 автобусов, в Тольятти – 48 автобусов и 7 троллейбусов. Изменения коснутся и трамвайного парка: запланирована поставка 40 односекционных трамвайных вагонов «Львенок».

Сергей Карпов отметил комплексный подход к проектированию и развитию отрасли в регионе. В частности, в настоящее время разрабатывается региональный стандарт транспортного обслуживания населения. Еще одной задачей министерства транспорта и автомобильных дорог является разработка стратегии развития транспорта.

«Это трамвайное и троллейбусное сообщение, развитие речного транспорта», – пояснил министр.

Особое внимание уделяется обновлению подвижного состава в Самарско-Тольяттинской агломерации. По словам главы министерства, заключаются контракты на перевозку пассажиров по существующей маршрутной сети, а также отрабатывается новая маршрутная сеть, отвечающая требованиям развития городских инфраструктур и потребностям населения.

Важным аспектом с точки зрения реструктуризации развития общественного транспорта является межмуниципальный транспорт, который должен быть интегрирован с городским.

«Вокруг Самарско-Тольяттинской агломерации расположены Волжский и Ставропольский районы, которые, по сути, являются «жилыми кварталами» крупных городов. Жители этих районов, как правило, получают медицинскую помощь и другие услуги в крупных городах, где они работают и живут. Поэтому межмуниципальное сообщение должно тоже быть интегрировано с городским», – считает Сергей Карпов.

Отметим, с 23 января 2025 года начали курсировать автобусы средней вместимости по маршрутам № 142 «ЮГ 1 – автостанция «Аврора» и № 402 «ЮГ 2 – автостанция «Аврора». В настоящее время пригородное сообщение областного центра с Южным городом организовано 8 маршрутами.

Также по решению главы региона с 13 января текущего года скоростной электропоезд «Ласточка» следует до станции Новокуйбышевская.

Сергей Карпов подчеркнул: «Новые маршруты, которые сейчас запускаем, все соответствуют той стратегии, которую внедряем в жизнь».

Вячеслав Федорищев поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области взаимодействовать с региональным министерством градостроительной политики.

«Сейчас формируются перспективные планы развития территорий – Самары, Тольятти, небольших населенных пунктов. Здесь необходимо, исходя уже из этих планов, нашу работу с вами строить по развитию общественного транспорта», – отметил губернатор.

 

Фото:  пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Они обвиняются в хулиганстве и других преступлениях.
23 января 2025, 20:43
Мужчинам, напавшим на депутата в Самаре, предъявлено обвинение
Они обвиняются в хулиганстве и других преступлениях. Закон
144
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях будут увеличены.
23 января 2025, 18:46
Почти 168 000 человек в регионе прошли диспансеризацию по месту работы
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях будут увеличены. Здравоохранение
276
По данным исследования, на Самарскую область приходится примерно 2,8% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (около 55 млрд рублей).
23 января 2025, 18:22
Самарская область – в числе лучших регионов по развитию ИТ-индустрии
По данным исследования, на Самарскую область приходится примерно 2,8% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (около 55 млрд рублей). Общество
169
В центре внимания
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
22 января 2025  14:53
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
767
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
21 января 2025  13:23
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
589
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
21 января 2025  13:05
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
726
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
21 января 2025  12:59
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
1711
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
21 января 2025  12:02
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
594
Весь список