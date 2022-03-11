СМИ: Жириновского вывели из медикаментозной комы

199

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с COVID-19, вывели из медикаментозного сна. Об этом сообщают источники ТАСС и «РИА Новости».



«Состояние Владимира Жириновского улучшилось. Он уже начал передавать первые поручения. Он изучает новости и переданные ему помощниками документы», — рассказал собеседник «РИА Новости».



В ЛДПР отказались от комментариев.



О том, что 75-летний политик находится в ЦКБ с коронавирусом, «РИА Новости» и «Интерфакс» сообщили 9 февраля. Позже стало известно, что госпитализировали его еще 2 февраля с омикрон-штаммом. По данным источников РБК, Жириновского подключали к аппарату ИВЛ.

