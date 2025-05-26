СМИ: Бывший самарский губернатор представит госкорпорацию «Ростех» в регионах России

301

Пребывавший почти год без официального трудоустройства и понятного статуса экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возглавил структуру, отвечающую за представительство государственной корпорации «Ростех» в российских регионах и курирующую десятки соответствующих подразделений холдинга, пишет Обоз-инфо.

Дмитрий Азаров покинул пост губернатора Самарской области 31 мая 2024 года, отработав менее 9 месяцев из своего второго губернаторского срока. Отставка случилась на фоне серии уголовных дел в отношении ближайших подчиненных бывшего губернатора и не сопровождалась логичными объяснениями ее причин.

При этом Дмитрий Азаров фактически ушел в никуда, тогда как новое место работы его предшественников, как правило, обозначалось в момент отставки.

В общем и целом Дмитрий Азаров продолжал вести себя достаточно уверенно. Из публичной плоскости надолго не исчезал, размещал посты в соцсетях (где иногда намекал о новом будущем) и появлялся в СМИ.

В мае 2025 года сразу несколько источников «СО» независимо друг от друга сообщили о назначении Дмитрия Азарова на должность руководителя департамента региональных представительств ГК «Ростех». По другой версии, это подразделение называется службой регионального развития или развития регионов. В любом случае речь идет о структуре, отвечающей за представительство государственной корпорации в субъектах Российской Федерации.

Подтвердить эту информацию в ГК «Ростех» оперативно не удалось. На момент сдачи в печать данного номера ответ на запрос «СО» получен не был. Дмитрий Азаров на минувшей неделе не отвечал на звонки и сообщения. На сайте корпорации информации о подразделениях корпорации нет. В архивах можно найти несколько упоминаний про департамент международного сотрудничества и региональной политики, из которого могла быть выделена (возможно, специально под Дмитрия Азарова) новая структура.

В информационном ресурсе Rusprofile.ru содержатся сведения о 23 представительствах «Ростеха», в системе «Спарк-Интерфакс» — о 27 представительствах и 2 обособленных подразделениях. Они накрывают значительную часть территории России — от Крыма, Санкт-Петербурга и Архангельска до Владивостока. Есть такое представительство и в Самаре, которое с весны 2025 года возглавляет депутат Самарской губернской думы Владимир Купцов. Получается, что теперь Азаров стал его непосредственным руководителем.

С учетом прежнего опыта Дмитрия Азарова (три года работы в Совете Федерации и Всероссийском совете местного самоуправления, которые позволили наработать связи в совершенно разных регионах России) назначение выглядит вполне логичным. И эксперты полагают, что такое трудоустройство вполне закономерно, поскольку г-н Азаров по сути дела стал частью команды «Ростеха» после своей отставки с поста губернатора.

Официальное трудоустройство в корпорацию можно считать признаком того, что прежние вопросы к экс-губернатору или закрыты, или утратили былую актуальность. Как заметил научный руководитель Института регионального развития Дмитрий Журавлев, «чтобы прийти в «Ростех», надо иметь допуск. Чтобы иметь допуск, надо не иметь нигде никаких проблем».

«Это означает, что г-н Азаров не выпал из обоймы «Ростеха», — говорит и политолог Павел Салин. — Видимо, за этот год были достигнуты какие-то непубличные договоренности, в результате которых часть возможных претензий к Азарову была снята, после чего он был официально трудоустроен в корпорацию».