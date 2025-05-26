Я нашел ошибку
Главные новости:
Годовалая девочка пострадала в ДТП в Красноярском районе
Годовалая девочка пострадала в ДТП в Красноярском районе
Участница из Самары пришла в кулинарную битву Ивлева и Картунковой
Участница из Самары пришла в кулинарную битву Ивлева и Картунковой
В Самаре выбрали перевозчика на скоростные маршруты по Волге
В Самаре выбрали перевозчика на скоростные маршруты по Волге
Ушла из жизни экс-председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова
Ушла из жизни экс-председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова
77-летняя тольяттинка стала жертвой мошенников и помогла обобрать другую пенсионерку
77-летняя тольяттинка стала жертвой мошенников и помогла обобрать другую пенсионерку
В Самаре добавили рейсы переправы до Рождествено
В Самаре добавили рейсы переправы до Рождествено
В Самаре опечатали спортивный гипермаркет Desport на Московском шоссе
В Самаре опечатали спортивный гипермаркет Desport на Московском шоссе
В Самару прибыл туристический поезд "Жигулевские выходные"
В Самару прибыл туристический поезд "Жигулевские выходные"
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.71
-0.03
EUR 90.52
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

СМИ: Бывший самарский губернатор представит госкорпорацию «Ростех» в регионах России

26 мая 2025 11:18
301
Бывший самарский губернатор представит госкорпорацию «Ростех» в регионах России

Пребывавший почти год без официального трудоустройства и понятного статуса экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возглавил структуру, отвечающую за представительство государственной корпорации «Ростех» в российских регионах и курирующую десятки соответствующих подразделений холдинга, пишет Обоз-инфо.

Дмитрий Азаров покинул пост губернатора Самарской области 31 мая 2024 года, отработав менее 9 месяцев из своего второго губернаторского срока. Отставка случилась на фоне серии уголовных дел в отношении ближайших подчиненных бывшего губернатора и не сопровождалась логичными объяснениями ее причин.

При этом Дмитрий Азаров фактически ушел в никуда, тогда как новое место работы его предшественников, как правило, обозначалось в момент отставки. 

В общем и целом Дмитрий Азаров продолжал вести себя достаточно уверенно. Из публичной плоскости надолго не исчезал, размещал посты в соцсетях (где иногда намекал о новом будущем) и появлялся в СМИ.

В мае 2025 года сразу несколько источников «СО» независимо друг от друга сообщили о назначении Дмитрия Азарова на должность руководителя департамента региональных представительств ГК «Ростех». По другой версии, это подразделение называется службой регионального развития или развития регионов. В любом случае речь идет о структуре, отвечающей за представительство государственной корпорации в субъектах Российской Федерации.

Подтвердить эту информацию в ГК «Ростех» оперативно не удалось. На момент сдачи в печать данного номера ответ на запрос «СО» получен не был. Дмитрий Азаров на минувшей неделе не отвечал на звонки и сообщения. На сайте корпорации информации о подразделениях корпорации нет. В архивах можно найти несколько упоминаний про департамент международного сотрудничества и региональной политики, из которого могла быть выделена (возможно, специально под Дмитрия Азарова) новая структура.

В информационном ресурсе Rusprofile.ru содержатся сведения о 23 представительствах «Ростеха», в системе «Спарк-Интерфакс» — о 27 представительствах и 2 обособленных подразделениях. Они накрывают значительную часть территории России — от Крыма, Санкт-Петербурга и Архангельска до Владивостока. Есть такое представительство и в Самаре, которое с весны 2025 года возглавляет депутат Самарской губернской думы Владимир Купцов. Получается, что теперь Азаров стал его непосредственным руководителем.

С учетом прежнего опыта Дмитрия Азарова (три года работы в Совете Федерации и Всероссийском совете местного самоуправления, которые позволили наработать связи в совершенно разных регионах России) назначение выглядит вполне логичным. И эксперты полагают, что такое трудоустройство вполне закономерно, поскольку г-н Азаров по сути дела стал частью команды «Ростеха» после своей отставки с поста губернатора.

Официальное трудоустройство в корпорацию можно считать признаком того, что прежние вопросы к экс-губернатору или закрыты, или утратили былую актуальность. Как заметил научный руководитель Института регионального развития Дмитрий Журавлев, «чтобы прийти в «Ростех», надо иметь допуск. Чтобы иметь допуск, надо не иметь нигде никаких проблем».

«Это означает, что г-н Азаров не выпал из обоймы «Ростеха», — говорит и политолог Павел Салин. — Видимо, за этот год были достигнуты какие-то непубличные договоренности, в результате которых часть возможных претензий к Азарову была снята, после чего он был официально трудоустроен в корпорацию».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
26 мая 2025  13:00
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
106
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
26 мая 2025  11:00
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
123
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
26 мая 2025  09:52
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
195
Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика
25 мая 2025  10:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика
403
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
24 мая 2025  20:42
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
560
Весь список