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Службу и быт самарских спасателей изучили студенты колледжей и волонтёры «Единой России»

31 мая 2024 13:40
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Службу и быт самарских спасателей изучили студенты колледжей и волонтёры «Единой России»
В преддверии летних каникул МЧС России совместно с партийным проектом «Крепкая семья» проводят Неделю безопасности.
 

Студенты самарских колледжей и волонтёры «Единой России» побывали на экскурсии в специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Самарской области. Ранее ребята стали участниками встречи с сотрудниками МЧС в Штабе общественной поддержки «Единой России», многое узнали о правилах поведения на пожаре и безопасности. Теперь познакомились с бытом и службой самарских огнеборцев на практике.

Ребятам предоставили возможность увидеть технику и изучить спецоборудование, применяемое для ликвидации  чрезвычайных ситуаций, и даже посидеть в пожарных автомобилях, на квадроциклах и мотоциклах, примерить боевую одежду пожарного.

«Мне кажется, это очень круто - быть спасателем или пожарным. Это же не только ликвидация пожаров, но и помощь людям при наводнениях, взрывах, авариях, ДТП. Помощь людям в критических ситуациях  требует большой концентрации и самоотдачи», - уверен волонтёр «Единой России» Кирилл Исаев.

«Огромное спасибо за такую экскурсию. Когда видишь, как все это устроено, как это работает, то совсем по-другому смотришь на работу пожарных, спасателей, которые стоят на страже нашей безопасности круглосуточно», - поделилась студентка  Поволжского государственного колледжа Кира.

Напомним, что познакомить  студентов  с бытом спасателей в рамках недели безопасности помогли специалисты ГУ МЧС России по Самарской области и сотрудники Штаба общественной поддержки «Единой России».

 

Теги: Единая Россия

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