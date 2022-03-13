Слуцкий: прогресс в переговорах России и Украины скоро может перерасти в единую позицию обеих делегаций

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Член российской делегации на переговорах с Украиной, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в ближайшее время переговорный процесс между Москвой и Киевом может перерасти в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания, передает ТАСС.

"Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс. И еще раз с удовольствием повторюсь, что, по моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания", - сказал он в воскресенье в интервью RT.