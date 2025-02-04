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«Скорые», ливневки, «мусорная» реформа – губернатор дал поручения по проблемным направлениям на оперативном совещании в Правительстве

4 февраля 2025 20:52
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Также Вячеслав Федорищев представил нового врио министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова, ранее трудившегося в должности главного врача Самарского областного клинического онкологического диспансера.

Во вторник, 4 февраля, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в открытом режиме прошло оперативное совещание в областном Правительстве. Повестка была посвящена итогам 2024 года и решению проблем в системе здравоохранения региона, вопросам работы ливневых систем в Самаре. В завершение по традиции участники рассмотрели ряд обращений жителей. 

Вячеслав Федорищев представил нового врио министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова, ранее трудившегося в должности главного врача Самарского областного клинического онкологического диспансера. Руководитель ведомства доложил об основных итогах в отрасли и планах на будущее, в том числе по устранению накопившихся проблем. 

Так, согласно представленной информации, по итогам 2024 года удалось достичь 54 целевых показателя из 55 по нацпроекту «Здравоохранение». С 2025 года область приступает к реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». Новые проекты подразумевают продолжение реализации мер по модернизации первичного звена и экстренной помощи, совершенствование кадровой политики. Особое внимание будет уделено мероприятиям по повышению рождаемости, оказанию медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения, льготному лекарственному обеспечению, а также улучшению работы скорой медицинской помощи. 

Вячеслав Федорищев акцентировал внимание врио министра на оперативном решении проблем скорой помощи: «Это то звено, которое на острие. Специалисты, которые там работают, по-настоящему в сложной трудовой ситуации сейчас находятся. Надо это расшивать — финансово, нормативно, регламентируя работу так, чтобы она была в нормальных условиях, и обеспечивая себя в том числе техникой». 

В части льготного лекарственного обеспечения сделан акцент на увеличение финансирования для обеспечения пациентов онкологического профиля, с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Координационные совещания по отрасли здравоохранения по поручению губернатора будут проводиться ежемесячно. «Нам с вами необходимо, тем более что отрасль сейчас в таком состоянии, что ее необходимо усиливать буквально каждый день, раз в месяц проводить координационное совещание по системе здравоохранения с приглашением министров, которые в периметре смежной работы — в первую очередь финансов, глав, у которых наиболее сложные объекты, которые нам необходимо капитально отремонтировать. Раз в месяц в таком режиме вы нам будете показывать, как работу проводите в соответствии с Указами Президента, нацпроектами и нашей программой развития и какая координационная поддержка вам здесь требуется», — уточнил Вячеслав Федорищев.

С учетом погодных условий – теплой зимы, таяния снега — актуален вопрос отведения талых вод. Об устройстве системы ливневой канализации в областном центре доложил глава г.о. Самара Иван Носков. По его словам, процент охвата системой водосбора поверхностных вод территории города составляет не более 44% — это основные автодороги, внутриквартальные проезды, частично — дворы. На 35 выпусках в водные объекты отсутствуют сооружения очистки поверхностного стока.

 «Готовим проект комплексного развития ливневой канализации», — сообщил Иван Носков. Первоочередная задача — строительство ливневой канализации в Зубчаниновке, проект строительства уже готов и оценивается в 782 млн рублей.

Проект подразумевает трехлетний цикл работ, чтобы их ускорить, необходимо софинансирование. Как пояснила министр финансов Самарской области Ольга Собещанская, сейчас прорабатывается совершенствование механизма софинансирования в разрезе муниципальных образований. «Будем предлагать более системный инструмент», — добавила она. 

«Я попрошу здесь наше минЖКХ вместе с минстроем помочь городу оптимизировать смету и, может быть, решение еще раз посмотреть внимательно. Мы здесь на 2/3 вас точно поддержим. И, возможно, за два года это будет быстрее. А раз быстрее, то и дешевле создать», — отметил Вячеслав Федорищев. 

Иван Носков также обозначил проблему нехватки техники, в частности насосов. «Наш курс – на самообеспеченность в тех направлениях городского хозяйства, где частные компании со своей прибыли просто не могут обеспечить качество. Нам необходимо усиливаться, несмотря на сложный бюджет», — подчеркнул губернатор, обращаясь к первому вице-губернатору — председателю областного Правительства Михаилу Смирнову. 

Жители неоднократно обращались к губернатору по вопросу благоустройства парка им. Щорса в Железнодорожном районе Самары — с 2020 года обещания по ремонту не выполнялись. Как доложил главе региона Иван Носков, проектирование закончено, стоимость работ составит порядка 564 млн рублей. В этом году запланирован первый этап – ремонт входной группы, в следующем году – второй этап.

Губернатор обратил внимание, что состояние всех парков города оставляет желать лучшего. Он подчеркнул: к благоустройству парков Самары необходим системный комплексный подход. За 4 года нужно привести в порядок все 9 основных парков в соответствии с современными представлениями о комфортной городской среде. Эту работу предполагается вести не только за счет бюджета, но и с привлечением бизнеса для создания в парках качественных аттракционов, активностей. Для примера — успешный опыт Москвы. Вячеслав Федорищев поручил подготовить и программу «Лето в парках», с различными возможностями для досуга, для спорта, креативного творчества. Запустить ее планируется в этом году. 

Глава региона также дал поручение министру природных ресурсов и экологии Самарской области Артему Ефимову провести оценку работы ведомства и регоператора по обеспечению вывоза мусора и до конца недели представить ее результаты. 

«Мы до сих пор видим, что большое количество обращений — справедливых — на некачественный вывоз мусора от наших жителей поступает, — сказал Вячеслав Федорищев. – Регоператору сейчас необходимо подготовить заявку на приобретение техники, в первую очередь мусоровозов. Их, по разным оценкам, от 50 до 70 нужно сейчас приобрести, с тем чтобы многие критические точки закрыть, и продолжить системную работу по обеспечению контейнерных площадок контейнерами».

Также министру поручено на следующей неделе провести профильное обсуждение проекта территориальной схемы обращения с отходами, чтобы перейти ко второму этапу «мусорной» реформы. «Мы ее последовательно доведем до конца. Конец здесь – это отсутствие каких-либо объективных претензий и жалоб к работе по обеспечению вывоза мусора», — заключил губернатор.

 

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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