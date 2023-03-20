Си Цзиньпин прилетел в Москву

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Председатель КНР Си Цзиньпин начал государственный визит в Россию, его самолет приземлился в московском аэропорту Внуково, передает РБК.



Визит китайского лидера продлится до 22 марта. Как сообщал Кремль, на переговорах с президентом Владимиром Путиным будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития отношений «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем». Кроме того, запланировано подписание совместных документов.



В преддверие визита в Москве появились приветственные баннеры с текстом: «Горячо приветствуем председателя КНР Си Цзиньпина в России». Как рассказали РБК в Союзе китайских предпринимателей в России, размещение щитов было их инициативой. «Всего баннеров 15 штук. Баннеры расположены на Киевском шоссе, Ленинском проспекте, у гостиницы «Салют» есть медиабаннер с видеороликом», — рассказал помощник председателя союза Бинь Синь.



Си Цзиньпин в последний раз был с визитом в России в 2019 году.





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