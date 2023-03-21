Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай

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Председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся в России с государственным визитом, сообщил, что пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Китай в 2023 году. Об этом он рассказал на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным во вторник, 21 марта.

«Я вчера пригласил президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом, поскольку в этом году в Китае состоится третий международный форум в рамках «Одного пояса — одного пути». В предыдущих двух форумах президент Путин принял участие», — сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин также пригласил Мишустина посетить Китай «как можно скорее», чтобы восстановить механизм регулярных встреч между главами правительств двух стран, пишут "Известия".