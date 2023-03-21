Я нашел ошибку
Главные новости:
МЧС СО: об опасности палов сухой травы и мусора
Вместе с командой «Неочевидная Самара» вы побываете в самых фотогеничных двориках нашего города.
«Умный четверг»: в Историческом парке пройдет лекция Инги Пеннер о программе «Неочевидная Самара»
Он отметил, что с российским лидером была достигнута договоренность наращивать торговлю электротехнической продукцией и нефтепродуктами.
Си Цзиньпин назвал откровенными и дружескими переговоры с Путиным
Адаптации молодых специалистов способствуют меры социальной поддержки.
За год коллектив Октябрьской центральной городской больницы пополнили 5 выпускников медицинских колледжей и вузов
Компания «Т Плюс» давно и плодотворно взаимодействует с профильным вузом, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы.
Энергетики Т Плюс рассказали о своей профессии будущим студентам СамГТУ
Регион ежегодно принимает участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT и традиционно представляет свои туристические ресурсы и новые проекты на высоком уровне.
Самарская область одержала победу в номинации «За верность и постоянство» на выставке MITT
От Самарской области было подано 252 заявки, регион вошел в десятку лидеров по количеству представленных творческих идей.
Самарская область вновь в числе лидеров конкурса Президентского фонда культурных инициатив
Основное внимание было уделено вопросам противодействия внешнему деструктивному информационному и идеологическому воздействию на российское общество.
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в совещании с Секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.24
0.64
EUR 82.37
0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Работников сферы бытового обслуживания региона поблагодарили за труд
В Самаре состоится встреча с киноведом и историком кино Валерием Ивановичем Фоминым
Команда Школы креативных индустрий Кинеля пригласила в гости семьи мобилизованных и военнослужащих
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Си Цзиньпин назвал откровенными и дружескими переговоры с Путиным

21 марта 2023 20:57
93
Он отметил, что с российским лидером была достигнута договоренность наращивать торговлю электротехнической продукцией и нефтепродуктами.

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным были откровенными и дружескими. Об этом заявил 21 марта председатель КНР Си Цзиньпин, пишут "Известия".

«Мы с президентом Путиным поддерживаем плотные связи, находимся в контакте по стратегическом вопросам <…>. Только что у нас состоялись весьма откровенные, дружеские и продуктивные переговоры», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Он отметил, что с российским лидером была достигнута договоренность наращивать торговлю электротехнической продукцией и нефтепродуктами. Также, по словам китайского лидера, за 10 лет товарооборот двух стран вырос на 116%.

«Мы <...> подытожили результаты развития двусторонних отношений за последние 10 лет и сошлись на мнении, что китайско-российские связи далеко вышли за рамки двусторонних отношений и имеют жизненно важное значение для современного миропорядка», — сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР добавил, что рассчитывает на продолжение контактов с Путиным во всех формах.

Путин, в свою очередь, назвал конструктивными переговоры с Си Цзиньпином. Обмен мнениями, по словам российского лидера, был откровенным и содержательным.

Среди прочего Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об экономическом сотрудничестве до 2030 года.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На выставке MITT Самарская область презентовала яркого представителя тольяттинского завода АВТОВАЗ - LADA Niva Trаvel, созданной для автомобильных путешествий по России.
21 марта 2023  16:46
Туристические возможности Самарской области представили на федеральном уровне
188
В Самаре добавили рейсы на маршруты №№ 51 и 78
21 марта 2023  13:15
В Самаре добавили рейсы на маршруты №№ 51 и 78
431
Российское общество «Знание» проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум
20 марта 2023  13:53
Российское общество «Знание» проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум
549
По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал в Самарской области достигли 446,7 млрд рублей
20 марта 2023  10:36
По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал в Самарской области достигли 446,7 млрд рублей
436
Дмитрий Азаров обратился к работникам бытового обслуживания населения и ЖКХ Самарской области
19 марта 2023  09:48
Дмитрий Азаров обратился к работникам бытового обслуживания населения и ЖКХ Самарской области
750
Весь список