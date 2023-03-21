Си Цзиньпин назвал откровенными и дружескими переговоры с Путиным

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Переговоры с президентом России Владимиром Путиным были откровенными и дружескими. Об этом заявил 21 марта председатель КНР Си Цзиньпин, пишут "Известия".

«Мы с президентом Путиным поддерживаем плотные связи, находимся в контакте по стратегическом вопросам <…>. Только что у нас состоялись весьма откровенные, дружеские и продуктивные переговоры», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Он отметил, что с российским лидером была достигнута договоренность наращивать торговлю электротехнической продукцией и нефтепродуктами. Также, по словам китайского лидера, за 10 лет товарооборот двух стран вырос на 116%.

«Мы <...> подытожили результаты развития двусторонних отношений за последние 10 лет и сошлись на мнении, что китайско-российские связи далеко вышли за рамки двусторонних отношений и имеют жизненно важное значение для современного миропорядка», — сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР добавил, что рассчитывает на продолжение контактов с Путиным во всех формах.

Путин, в свою очередь, назвал конструктивными переговоры с Си Цзиньпином. Обмен мнениями, по словам российского лидера, был откровенным и содержательным.

Среди прочего Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об экономическом сотрудничестве до 2030 года.