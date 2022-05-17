Швеция и Финляндия подадут заявки на вступление в НАТО 18 мая

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Стокгольм и Хельсинки намерены направить заявки на вступление в НАТО в среду, 18 мая. Об этом на пресс-конференции во вторник после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, передает ТАСС.

"Мы <...> завтра вместе подадим заявки", - сказала она.

Парламент Финляндии во вторник поддержал предложение о вступлении страны в НАТО, 188 депутатов проголосовали за, восемь выступили против подачи заявки. Шведское правительство поддержало вступление в альянс в понедельник, во вторник заявку подписала министр иностранных дел Анн Линде.

Фото: ТАСС/"Известия"