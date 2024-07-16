Штабу общественной поддержки «Единой России» исполнилось полгода

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За это время прошло почти 600 мероприятий, ведь штаб - «точка сборки» для всех неравнодушных и активных жителей региона.

Здесь встречаются с известными политиками и лидерами общественного мнения, обучают политическому лидерству и ведению социальных сетей, проводят шахматные турниры, курсы для медиков и волонтеров, психологов и ветеранов СВО, награждают лучшие студенческие отряды и молодежных лидеров, играют в интеллектуальные игры и сражаются на кибер-аренах.

На площадке Штаба побывали спасатели и тележурналисты, известные самарские актеры и спортсмены, министры и депутаты Госдумы.

Некоммерческие организации, ТОСЫ, участники грантовых президентских конкурсов и гражданские активисты могут реализовать на площадке Штаба общественной поддержки любой свой проект или идею и с успехом делают это.

Штаб оборудован всем необходимым для проведения мероприятий различного уровня: есть спикер-зал, в котором комфортно могут разместиться до 70 гостей, коворкинг, зона мастер-классов, выставочное пространство и детский уголок, здесь проходят выставки рисунков и фоторабот, вебинары, ВКС и онлайн-мероприятия.В день рождения Александра Пушкина здесь открыли литературную гостиную и запустили буккроссинг.

Благодаря наличию разных по сути и назначению площадок, можно проводить до 5 мероприятий одновременно. Кроме того, для тех гостей, которые приходят с детьми, всегда есть чем занять ребенка: в детской зоне есть карандаши, краски и фломастеры, настольные игры и мини-тренажеры.

Напомним, что Штаб общественной поддержки «Единой России» находится в географическом центре Самары, в самом ее сердце, и работает с 10 утра до 7 вечера.

Узнать о мероприятиях Штаба Общественной поддержки или присоединиться к его деятельности можно в группе ВК https://vk.com/shtab.er_63 или по тел. +7 (846) 300-22-30.

Адрес Штаба общественной поддержки «Единой России»: Самара, ул. Революционная, 107, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".