Шойгу заверил зарубежных коллег в отказе России от использования ядерного оружия

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Министр обороны Сергей Шойгу сообщил своим зарубежным коллегам об отказе России от использования ядерного оружия. Об этом 26 октября заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин, пишут "Известия".

«Россия не собирается применять ядерное оружие. Об этом не может быть и речи. Министр обороны Шойгу заверил всех министров, что мы не собираемся применять ядерное оружие. Это то, что было сказано министром обороны и нашим президентом», — сказал он CNN.

Ранее в этот день Шойгу провел переговоры с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ. Он довел до китайского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков