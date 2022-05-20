Шойгу доложил Путину о завершении операции на "Азовстали" и полном освобождении Мариуполя

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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината "Азовсталь" и Мариуполя от украинских боевиков, передает ТАСС.

"О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинских боевиков министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину", - сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования "Азов", полностью освобождена", - сообщил представитель Минобороны.

По словам Конашенкова, более 500 боевиков с завода в составе последней группы сдались в пятницу в плен. "Сегодня, 20 мая, сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика", - сказал он.

Фото: Минобороны РФ/POOL/ТАСС