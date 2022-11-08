Школьники из Кинеля посетили областной парламент

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Как разрабатываются и принимаются законы, чем занимаются депутаты и где они работают? Ответы на эти вопросы получили школьники из Кинеля во время экскурсии в региональном парламенте.

Ребята побывали во всех залах заседаний, посетили музей, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин рассказал ребятам о важности патриотического настроя именно сейчас, в непростое для страны время. Депутат поделился своими эмоциями от посещения города Снежное в ДНР, шефство над которым взяла Самарская область.

В августе 2022 года делегация из 63 региона увековечила память о героях-куйбышевцах, которые сражались за Донбасс летом 1943 года. Земля из Самарской области в гильзе была доставлена в Музей боевой славы города Снежное, а землю с Саур-Могилы – места самых ожесточённых сражений – привезли в Самару, рассказал депутат.

«Этот обмен стал ещё одним символом единения наших народов, восстановления исторической памяти и правды. Мы всегда будем помнить наших героев, которые отдали жизни за Отечество, гордиться ими» - подчеркнул Александр Живайкин.

Напомним, что капсулы памяти с мемориала Саур-Могила уже передана депутатами регионального парламента в музей школы № 2 имени Героя Российской Федерации П.Н. Немцова в селе Борское. В настоящий момент известно о четверых жителях Куйбышевской области, которые защищали Донбасс в 1943 году, поисковая работа в этом направлении продолжается, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"